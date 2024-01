Sharad Mohol: "माझ्या नवऱ्याबाबत घटना झाली कारण ते हिंदुत्वासाठी काम करत होते"; शरद मोहोळच्या पत्नीचा आरोप

पुणे : गुंड शरद मोहोळच्या हत्येनंतर त्याची पत्नी आणि भाजप नेत्या स्वाती मोहोळ यांनी आज पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली. माझे पती हिंदुत्वासाठी काम करत होते म्हणून त्यांची हत्या झाली, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

भाजप आमदार नितेश राणे यांनी सांत्वनासाठी मोहोळ कुटुंबाची भेट घेतली. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी त्या बोलत होत्या. (Incident happened with my husband because he was working for Hindutva Allegation of Sharad Mohol wife Swati Mohol)