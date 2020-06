...म्हणून वानवडीतील मुख्य रस्ते बंद

घोरपडी (पुणे) : वानवडीत कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याने वानवडीतील मुख्य रस्ते बॅरिकेड, बांबू लावून बंद करण्यात आले आहेत. वानवडी प्रभाग क्र. २५ मध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या जवळपास १०० च्या पेक्षा जास्त आहे. सध्या ४० रुग्ण उपचार घेत आहेत. वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी परिमंडळ ४ चे महापालिका उपायुक्त सुरेश जगताप, वैद्यकीय अधिकारी दिनेश बेंडे, वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहा. आयुक्त कुंजन जाधव, वानवडी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक क्रांतिकुमार पाटील व प्रभागातील लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाली.

या बैठकीमध्ये वानवडीतील काही रस्ते पुन्हा बॅरिकेड आणि बांबू लावून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार स्टेप इन हाॅटेल, शिंदेछत्री, संविधान चौक, एबीसी फार्म, सनग्रेस शाळा, गंगा सॅटेलाईट, होलेवस्ती येथील रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत. घाबरु नका; तुमच्यासाठी इथे नोकरी उपलब्ध आहे; राज्य शासनाचा उपक्रम शिंदेछत्री ताडीमळा भागात जून महिन्याच्या अठरा दिवसात सर्वाधिक १९ रुग्णांची नोंद झाल्याने हा भाग पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींची चाचणी करण्यात येत असून अहवाल येईपर्यंत क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. वानवडीतील गावठाण भागात सुद्धा कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. तर एसआरपीएफ, आझादनगर, केदारीनगर, जांभुळकर चौक व परिसरातील काही सोसायट्यांमध्ये कोरोना रुग्ण असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबत वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहा. आयुक्त कुंजन जाधव यांनी सांगितले की, रेड झोनमधील अनेक नागरिक येत असल्यामुळे वानवडी मध्ये धोका वाढत आहे. त्यामुळे मुख्य रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. तसेच परिसरातील दुकाने सकाळी ९ ते सायं ७ पर्यंतच खुली असणार आहेत. नागरिकांनीही विनाकारण बाहेर न पडता स्वतः ची काळजी घ्यावी. प्रशासनाला सहकार्य करावे.

