पोल्ट्री व्यावसायिकांना दिलासा; बॉयलर कोंबडीच्या दरात वाढ

मंचर - चिकनच्या बाजारभावात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून झपाट्याने सुधारणा झाली आहे. पोल्ट्री चालकांकडून कोंबडीची प्रती किलो ७० रुपयांनी खरेदी सुरू झाली आहे. ग्राहकांना १४० रुपये प्रती किलो बाजारभावाने चिकन मिळते. बाजारभावात वाढ झाल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विषाणूची लागण होण्यापूर्वी पोल्ट्री व्यावसायिकांना कोंबडीचा प्रतिकिलो दर ५५ रुपये व ग्राहकांना चिकन प्रती किलो १२० रुपयाने मिळत होते. गेल्या दीड महिन्यापासून अनेकांनी चिकन खाण्याकडे पाठ केली होती. तसेच हॉटेल व ढाबे बंद आहेत. त्यामुळे बॉयलर चिकनच्या बाजारभावात घसरण झाली होती. मंचर येथे बॉयलर कोंबडीचे चिकन विक्रीचे बाजारभाव ५० ते ६० रुपये प्रतीकिलो व जिवंत बॉयलर कोंबडीचा १५ रुपये प्रती किलो बाजारभाव होता. पोल्ट्रीमध्ये प्रती पाच ते दहा रुपये किलोनेही खरेदीदार मिळत नव्हते. ५० रुपयाला तीन कोंबड्या आठवडे बाजारात विकण्याचा प्रयत्न पोल्ट्री चालकांनी केला. पण ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. पोल्ट्री व्यावसायिकांची सरासरी चार ते पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनेकांनी पोल्ट्री व्यवसाय बंद ठेवलेले आहेत. आंबेगाव तालुक्यात पोल्ट्री व्यावसायिकांची संख्या एक हजाराहून अधिक आहे. पण अडचणीत सापडलेल्या ५०० पोल्ट्री सध्या बंद आहेत, अशी माहिती निरगुडसर येथील पोल्ट्री व्यावसायिक प्रकाश एकनाथ वळसे पाटील यांनी दिली. आंबेगाव तालुक्यातून पुणे व मुंबईला दररोज दोन लाख बॉयलर कोंबड्या विक्रीसाठी जात होत्या. पण या व्यवसायाला फटका बसल्यामुळे कंपन्यांनी पक्षांसाठी लागणारे खाद्य बंद केले. तसेच नवीन पक्षी तयार करण्याचे कामही प्रकल्पांनी थांबविले. त्यामुळे ५० टक्के पोल्ट्री बंद पडल्या आहेत. परिणामतः चिकनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवणार आहे.

- इसाक शेख, चिकन विक्रेते, कळंब

