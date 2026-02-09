इंदापुरात मोजणीस एकतास उशीर
भिगवण, ता. ९ : इंदापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका म्हटले की चुरस हे चित्र यावेळी पालटल्याचे दिसले. सोमवारी(ता. ९) सकाळी दहा वाजता होणारी मतमोजणी सुमारे तासाभराने उशिराने सुरू झाली. एका बाजूला विजयाचा आनंद तर दुसऱ्या बाजूला दिवंगत नेत्याच्या निधनाचे दुःख अशा संमिश्र स्थितीमध्ये राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारांनी व कार्यकर्त्यांनी हा विजय आपल्या लाडक्या नेत्याला समर्पित केला.
मतमोजणीपूर्वी नेते व कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला पोहचली होती. तर इंदापूर येथील बाबा चौक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व चौकाचौकांमध्ये कार्यकर्त्यांची गर्दी दिसून आली. दुपारी १२ वाजता जाहीर झालेल्या पहिल्या भिगवण शेटफळगढे मतदार संघातील निकालामध्ये राष्ट्रवादीच्या तिन्ही उमेदवारांनी मोठा विजय संपादन केला. विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी ना गुलालाची उधळण, ना फटाक्यांची आतषबाजी, केवळ आपले लाडके नेत्याच्या अजितदादा अमर रहेच्या घोषणा देत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची अतिशय संयमाने विजय साजरा केला. दरनम्यान, प्रत्येक गट व गणातील विजयी उमेदवार केवळ ‘एकच वादा अजितदादा’ तसेच ‘अजितदादा अमर रहे’च्या घोषणा देतच मतमोजणी केंद्रांतून बाहेर येत होते. इंदापूर तालुक्यातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपला काही मतदार संघामध्ये अपेक्षा होती; परंतु जसजसे निकाल राष्ट्रवादीच्या बाजूने येऊ लागले तसतसेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा आल्याचे दिसून आले. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
निकाल लाडक्या नेत्याला समर्पित
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालानंतर विजयी उमेदवारांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये येऊन तेथे ठेवण्यात आलेल्या अजितदादांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून हा निकाल लाडक्या नेत्यास समर्पित करत असल्याचे भावनिक चित्र येथे पहावयास मिळाले.
