निमगाव- शेळगाव गटावर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व
निमगाव केतकी, ता. १४ : इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी- शेळगाव जिल्हा परिषद गटात कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या विचाराचे तीनही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. इंदापूर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तुषार जाधव यांच्या पत्नी सोनाली जाधव या जिल्हा परिषदेवर १४ हजार ४३० एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाल्या.
जिल्हा परिषद गटात इंदापूर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तुषार जाधव यांच्या पत्नी सोनाली यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची उमेदवारी मिळाली होती. त्यांना १९ हजार ७५१ एवढी मते मिळाली, तर भाजपच्या दीपाली सचिन राऊत यांना ५३२१ मते मिळाली. सोनाली जाधव या १४४३० मताधिक्यांनी विजयी झाल्या. निमगाव केतकी पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीच्या रणजीत मनोज भोंग यांना ९२०६ मते, तर भाजपचे गोरख बळीराम आदलिंग यांना ३४२२ मते मिळाली. रणजीत भोंग ५७८४ मताधिक्यानी विजयी झाले. शेळगाव पंचायत समिती गणामध्ये राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या जयकुमार गोपाळ कारंडे यांना ७००५ मते मिळाली, तर भाजपच्या शुभम भारत शिंगाडे यांनी ५५८८ मते मिळाली. राष्ट्रवादीने मोठे गाव असलेल्या शेळगावमध्ये उमेदवारी न दिल्याने भाजपने शेळगावमधील शुभम शिंगाडे यांना दिलेल्या उमेदवारीमुळे या गणात चुरशीची लढत झाली. तरीही राष्ट्रवादीचे जयकुमार कारंडे हे १४१७ मताने विजयी झाले. जिल्हा परिषद गटात व दोन्ही गणात इतर पक्ष व अपक्षांना फारच कमी मते मिळाली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कोणतीही जाहीर सभा न घेता फक्त मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन पक्षाची भूमिका मांडली व पक्षाने केलेल्या कामांची माहिती देत मतदारांना साथ देण्याची हाक दिली. यावरच गटातील मतदारांनी तिन्ही उमेदवारांना मोठे मताधिक्य देत विजयी केले.
पती व सासऱ्यांचा कामाचा लाभ
जिल्हा परिषदेच्या विजयी उमेदवार सोनाली जाधव यांचे सासरे देवराज जाधव हे जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समितीचे उपसभापती असताना व सोनाली यांचे चुलत सासरे अंकुश जाधव हे जिल्हा परिषद सदस्य, इंदापूर पंचायत समितीचे सभापती व निमगाव केतकीचे सरपंच असताना व सोनाली यांचे पती तुषार जाधव हे निमगाव केतकीचे उपसरपंच असताना व सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती असताना या सर्वांनी केलेल्या विकास कामांचा देखील सोनाली जाधव यांना विजयात मोठे मताधिक्य घेण्यात झाला.
