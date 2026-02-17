रस्त्यांच्या कामाला स्थानिकांकडून खोडा
पळसदेव, ता. १७ : इंदापूर तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या सुमारे १४ रस्त्यांची कामे स्थानिकांच्या व वन विभागाच्या अडवणुकीमुळे रखडलेली आहेत. सन २०२२ पासून या रस्त्यांचे काम पूर्णत्वास गेले नसल्याचे बोलले जात आहे. एकीकडे रस्त्यांच्या कामासाठी कोट्यवधींचा निधी आलेला असताना, दुसरीकडे स्थानिकांकडून रस्त्याच्या कामात घालण्यात येणारा खोडा विकास कामांच्या वेगासाठी गतिरोधकाचे काम करत आहे.
इंदापूर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यमंत्रिपदाचा पदभार असताना त्यांनी तालुक्यात कोट्यवधींचा निधी रस्त्यांच्या कामासाठी मंजूर केला होता. रस्ते म्हणजे तालुक्याच्या धमण्या असतात. रस्त्यांमुळे शेतीमालाला बाजारपेठ वेळेत गाठणे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संकुलाला सुरक्षित पोचणे व प्रवाशांना विनात्रास सुरक्षित प्रवास करता येईल हा यामागचा उद्देश होता. याशिवाय तालुक्यातील लहान-मोठी गावे रस्त्याच्या कामातून एकमेकांना जोडली जाणार होती. मात्र रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ होताच अनेक ठिकाणी स्थानिक वाद, जागेचा अभाव, वनविभागाचा खोडा यांसारख्या कारणांनी या रस्त्यांची कामे गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. ज्या ठिकाणी अडचण नाही, तेथील कामे मार्गी लागली असली तरी थोड्या परंतु महत्त्वाच्या टप्प्यात या कामांना खोडा बसला आहे. लोकांची सामंजस्य व सहकार्य करण्याची भूमिका नसल्याने संबंधित विभागाचे अधिकारीही हतबल झाले आहेत. एरवी रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड पाहायला मिळते. येथे मात्र या उलट परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. निधी आहे, पण कामाला विरोध होत असल्याने रस्त्याचे काम रखडल्याची वस्तुस्थिती आहे.
यावर तोडगा काढण्याचे काम प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे. या अपूर्ण रस्त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
रस्त्यांच्या अद्ययावत माहितीचा अभाव
तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सन १९७२-७३ मध्ये रोजगार हमीतून करण्यात आली. दुष्काळी परिस्थितीत स्थानिकांना गावातच रोजगार देण्याच्या उद्देशाने या कालावधीत तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. यानंतर कालांतराने हेच रस्ते टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान रस्ते वर्ग झाले, मात्र रस्त्यांची माहिती अद्ययावत झाली नाही. रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांकडून हद्दीचा मुद्दा पुढे करून रस्त्याची अडवणूक होते. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अद्ययावत माहिती नसल्याने कठोर भूमिका घेणे टाळले जाते. शिवाय सामंजस्याने मार्ग काढण्याची स्थानिक गावपुढाऱ्यांची असलेली उदासिनता, नेत्यांकडून होणारा कानाडोळा व अधिकारी वर्गाकडून होणारी कातडी बचाव भूमिका यामुळे रस्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षा
सध्या नियमानुसार रस्त्याची रुंदी किमान ३३ फूट (१० मीटर असते. मात्र सध्या अनेक रस्त्यांलगत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर गुरांच्या शेणाचा उकिरडा, चाऱ्याच्या गंजी, गुरांची दावण, दुकाने, टपऱ्या, स्टाॅल यांसारखी अतिक्रमणे आहेत. काहींनी रस्त्याला खेटून शेतीचा बांध तयार केला आहे. तालुक्यातून गेलेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गातील बाधित शेतकऱ्यांना मिळालेली बक्कळ नुकसान भरपाईमुळे इतर शेतकऱ्यांचे डोळे चमकले आहेत. परिणामी रस्त्यात जमीन गेल्यावर भरपाई देण्याची मागणीही अनेकांकडून होत आहे.
अडवणूक करणारांवर हवी फौजदारी
पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण व विरोध करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना शासकीय सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याप्रमाणे अशा प्रमुख जिल्हा व राज्य मार्गाला अडचण निर्माण करून काम बंद पाडणाऱ्यांवर व वेठीस धरणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे अधिकारी बोलून दाखवीत आहेत. रस्त्यांची एकदा मोजणी होऊन हद्द निश्चित होणे गरजेचे आहे. याशिवाय रस्त्यांची माहिती अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.
शेतकरी व वन विभागामुळे रखडलेले रस्ते
इंदापूर उपविभागांतर्गत रस्ते -
पळसदेव - भावडी
लोणी देवकर- कळस
पळसदेव- न्हावी-व्याहळी
लाखेवाडी - पिठेवाडी
रेडा - शेटफळ हवेली
गोंदी - ओझरे-गिरवी
शेळगाव-पिटकेश्वर - काटी
भिगवण उपविभागांतर्गत रस्ते -
अंथुर्णे -भरणेवाडी - बिरंगुडवाडी रस्ता
मदनवाडी - पिंपळे निरगुडे रस्ता
भैरोबा मंदिर - डाळज रस्ता
शेळगाव रस्ता - हॅपी इंडिया कारखाना- गोसावीवाडी- विठ्ठलवाडी रस्ता
बंबाडवाडी- चव्हाणवाडी रस्ता
भादलवाडी- पिलेवाडी- विठ्ठलवाडी- काळाओढा- मानेवस्ती रस्ता
वालचंदनगर - जमदाडे वस्ती रस्ता
