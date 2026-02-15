भारत मंडपम्‌मध्ये दिसणार ‘इम्पॅक्टफुल एआय’ दिल्लीत आजपासून परिषदेला सुरुवात
पुणे

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १५ : कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदल आणि त्याचे परिणाम यासह अन्य संबंधित विषयांवर व्यापक विचारविमर्श करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेला उद्यापासून (ता. १६) ‘भारत मंडपम्’मध्ये सुरुवात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते हे उद्‌घाटन होईल. ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगभरातील मांदियाळी यानिमित्ताने दिल्लीत जमणार आहे. १९ तारखेला होणाऱ्या मुख्य समारंभात मोदी उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
‘एआय’ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चालूवर्षीचा पहिला सर्वांत मोठा कार्यक्रम म्हणून ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेकडे पाहिले जात आहे. जगभरातील प्रमुख चाळीस कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या परिषदेत सहभाग घेत असून यानिमित्ताने भारतात सुमारे शंभर अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. ज्या प्रमुख कंपन्यांचे दिग्गज परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत, त्यात गुगल, ओपन एआय, मायक्रोसॉफ्ट, ॲडोब, रॉयल फिलिप्स, एरिक्सन, क्लाउडफ्लेअर, किंड्रेल, झेड स्कालर, व्हिनाई सिस्टिम्स, कॉग्निझंट, भारती एन्टरप्राईजेस, मेटा, मिस्ट्रल एआय, रुब्रिक, आयबीएम, झूम, साएंट यांचा समावेश आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बोर्ज ब्रेन्डे हेही परिषदेत सामील होणार आहेत.

भारताचे महत्त्व
परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी हे प्रमुख कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना भेटत विविध विषयांवर चर्चा करणार आहेत. ‘लोक, पृथ्वी आणि प्रगती’ हे ब्रीदवाक्य या परिषदेसाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. परिषदेतील काही कार्यक्रम सुषमा स्वराज भवनमध्ये होतील. जगात तयार होणाऱ्या एकूण डेटामधील सुमारे २० टक्के डेटा भारतात तयार होतो. त्यामुळे दिल्लीत होत असलेली परिषद विविध अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘एआय वर्कफोर्स’च्या बाबतीत भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आाहे. तर देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या सुमारे ७० कोटी इतकी आहे. देशातील सेवा क्षेत्राचा विस्तार झपाट्याने होत असल्याने जागतिक पातळीवरील अनेक कंपन्या देशात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.

दिग्गजांची उपस्थिती
गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, ‘ओपन एआय’चे सॅम अल्टमन, ‘अॅंथ्रोपिक’चे डोरियो अमोडे, ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे बिल गेट्स, ब्रॅड स्मिथ, रिलायन्स उद्योग समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी, ‘एएमआय लॅब्स’चे चेअरमन यान ली कून, मिला इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक यशुआ बेनिओ, गुगल डीप माईंडचे डेमिस हँसबिस, ‘क्वालकॉम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ख्रिस्तियानो अमोन, ‘ॲक्सेंचर’च्या ज्युली स्वीट, ‘एनव्हिडिया’चे जय पुरी, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन, एचसीएल टेकचे सी. विजयकुमार, ‘इन्फोसिस’चे सलील पारेख, पालो अल्टो नेटवर्कचे निकेश अरोरा, ॲडोब कंपनीचे शंतनू नारायण हे परिषदेत सहभाग घेणार आहेत.

प्रदर्शनाचेही उद्‌घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो’चेही उद्‌घाटन होणार आहे. सुमारे ७० हजार चौरस मीटर परिसरात उभारलेल्या या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जगभरातील सहाशेहून अधिक तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप आणि संशोधन संस्था एकत्र येणार आहेत. या प्रदर्शनात ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, इस्टोनिया, ताजिकिस्तान आणि आफ्रिका या देशांचे पॅव्हेलियन असतील.