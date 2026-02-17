‘एआय’ परिषदेचे तरुणाईला आकर्षण तीन लाखांहून अधिक युवा, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी
‘एआय’ परिषदेचे तरुणाईला आकर्षण
तीन लाखांहून अधिक युवा, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २७ ः- एआय तंत्रज्ञाचा महोत्सव असलेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषदेचे उद्योजक, तंत्रज्ञ, गुंतवणूकदार आणि नवसंशोधकांसोबतच तरुणांमध्येही आकर्षण असल्याने या परिषदेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या दिवशीच्या गैरसोयीनंतरही आज विद्यार्थ्यांची, तरुणांची प्रचंड गर्दी भारत मंडपममध्ये दिसून आली. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर एआय तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्याबरोबरच टेक महिंद्राचा डिजिटल श्वान, एअरटेलच्या स्टॉलवरील नाचणारा जी-वन रोबोट, एआय गॉगल्स या गोष्टींनी तरुणांच्या गर्दीचे लक्ष वेधून घेतल्याचे दिसले.
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटला काल (ता. १६) प्रारंभ झाला. भारतमंडपममध्ये सुरू असलेल्या या शिखर परिषदेत सुमारे ६०० स्टार्टअप्स सहभागी झाले असून १३ देशांची दालनेही आकर्षणाची केंद्र आहेत. त्यामुळे आज सकाळपासूनच कार्यक्रमस्थळी गर्दी उसळली होती. देश-विदेशातून आलेले तंत्रज्ञ, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि विद्यार्थ्यांनी या परिषदेमध्ये सहभाग नोंदविला. यात एआय तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिकेही अनुभवली. यासोबतच कृषी क्षेत्रातील एआय, रस्ते सुरक्षेमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर, आरोग्य आणि शिक्षणात एआय याबद्दलची माहिती मिळविण्यात तरुणांची उत्सुकता दिसून आली.
नवी नोंदणी थांबवली
परिषदेच्या पहिल्या दिवशीच्या तुलनेत आजची स्थिती पूर्णपणे बदलली होती. परिषद स्थळाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. मोठ्या प्रमाणात गर्दी असूनही कोणताही गोंधळ नव्हता. परिषदेच्या पहिल्या दिवसापर्यंत अडीच लाख लोकांनी नोंदणी केली, तर दुसऱ्या दिवसाअखेरपपर्यंत हा आकडा तीन लाखांपर्यंत पोहोचला. या प्रचंड प्रतिसादामुळे शिखर परिषदेच्या संकेतस्थळावर नवीन नोंदणी थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
देशभरातून सहभाग
भारत मंडपमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावल्याचे दिसले. यात दिल्ली, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसोबतच देशाच्या विविध भागांमधूनही आलेल्या तरुणांचा समावेश होता. या जागतिक परिषदेमध्ये तरुणांच्या मोठ्या सहभागाबद्दल माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की या परिषदेसाठी एआय परिषदेसाठी तीन लाखांहून अधिक तरुण, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे आजच्या पहिल्या सत्रातच तब्बल ७० हजार प्रेक्षकांनी भारत मंडपममध्ये हजेरी लावली होती.
विविध दालनांत गर्दी
स्टार्टअप, नवी एआय साधने आणि प्रात्यक्षिके याबाबत आलेल्या तरुणांमध्ये कुतूहल असल्याने बऱ्याच स्टॉलसमोर गर्दी गर्दी वाढल्याचे दिसले. टेक महिंद्राच्या दालनातील क्वाट्रुपॅड हा डिजिटल श्वान, एआय तंत्रज्ञानाने वजने उचलणारे यंत्र याचे विशेष आकर्षण प्रेक्षकांमध्ये होते. तर मेटा कंपनीच्या दालनात एकाचवेळी कॉल ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे, संदेश पाहण्यासारख्या सुविधा देणाऱ्या एआय गॉगलचे प्रात्यक्षिक अनुभवण्यासाठी तरुणांनी रांग लावली होती. एअरटेल कंपनीच्या च्या दालनातील जी-वन रोबोटचा प्रतिसाद, नृत्य आणि हालचाली पाहण्यासाठीही मोठी गर्दी दिसून आली. या एक्स्पोमध्ये ऑटोनॉमी कंपनीच्या दालनातील स्वयंचलित वितरण रोबोटनेही लक्ष वेधले. विविध ठिकाणी असलेले सेल्फी पॉईन्ट गजबजलेले होते. तर रिल्स बनविणाऱ्यांचीही चांगलीच लगबग इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये दिसून आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.