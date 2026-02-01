बांगलादेशाच्या मदतीला कात्री

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली ता. १ : अल्पसंख्याक हिंदूंवर अत्याचार आणि सातत्याने भारताचे कुरापत काढण्याचे बांगलादेशचे धोरण यामुळे भारताने शेजारी देश बांगलादेशाला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीला कात्री लावली आहे. तर भूतान, अफगाणिस्तान या देशांच्या मदतीत वाढ केली आहे.
अर्थसंकल्पात परराष्ट्र मंत्रालयासाठीच्या आर्थिक तरतुदीच्या आधारे समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार भारताकडून शेजारील देशांना दिली जाणारी आर्थिक मदत धोरणात्मक दृष्ट्या बदलत असल्याचे दिसते आहे. यात भारताने भूतान, नेपाळ, श्रीलंका या शेजारच्या देशांना वाढीव मदत तर बांगलादेश, मालदीव, म्यानमार यांना कमी निधी दिला आहे.
भारताकडून नव्या आर्थिक वर्षात २०२६-२७ मध्ये दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदती पैकी भूतानला सर्वाधिक निधी मिळणार असून तो २२८८.५५ कोटी रुपये इतका आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात १३८.५६ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. नेपाळला ८०० कोटींची तर श्रीलंकेला ४०० कोटींची मदत मिळणार आहे. दोन्ही देशांच्या वाटपात अनुक्रमे १०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
याव्यतिरिक्त मॉरिशसला ५५० कोटी रुपये दिले जाणार असून मॉरिशसच्या आर्थिक मदतीत ५० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर अफगाणिस्तानला १५० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य नव्या वर्षात मिळेल. मागील वर्षाच्या तुलनेत या रकमेमध्ये ५० कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मंगोलियासाठी निधी जवळपास दुप्पट वाढून २५ कोटी रुपये झाला आहे. तुलनेत मालदीवचा निधी मात्र ५० कोटींनी कमी करण्यात आला आहे. मालदीवला ५५० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य भारताकडून मिळेल. मालदीव प्रमाणेच म्यानमारच्या आर्थिक मदतीमध्ये देखील ५० कोटी रुपयांची कपात झाली असून या देशाला भारताकडून ३०० कोटी देण्यात येतील.
सर्वाधिक निधीकपात बांगलादेशासाठी झाली आहे. भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये ५० टक्क्यांनी घट झाली असून बांगलादेशाला नव्या आर्थिक वर्षात केवळ ६० कोटी रुपयांची मदत करण्यात येईल. दरम्यान, इराण मधील चाबहार बंदरासाठी कोणताही निधी या अर्थसंकल्पात ठेवलेला नाही, असे दिसते.
