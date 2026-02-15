राष्ट्रहिताच्या नजरेतून
प्रभावक्षमता, काळ आणि दीर्घकालीन खेळ
सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकारणात खेळाचा केंद्रबिंदू आहे तो प्रभावक्षमता आणि वेळेच्या खेळाचा. या दोन्ही गोष्टी परस्परांच्या विरोधात नाहीत तर पूरकच आहेत. ज्या देशांची प्रभावक्षमता अधिक आहे त्याच्याकडे वेळही अधिकचा असतो. कोणताही सार्वभौम देश, अगदी लहान किंवा गौण वाटणारा असला तरी, हाच खेळ सध्या खेळत आहे. या समीकरणात नेमका भारत कुठे आहे, हे आपण बघू.
- शेखर गुप्ता
दक्षिण आफ्रिकेने वेढलेला आणि अंदाजे २३ लाख लोकसंख्येचा लेसोथो हा लहानसा देश. प्रचंड गरिबी, एचआयव्ही/एड्सच्या सर्वाधिक संसर्गाचा भाग आणि पाकिस्तानपेक्षाही कमी दरडोई उत्पन्न. तरीही या देशाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी औद्योगिक ताकद आहे. हा देश जगातील जीन्सच्या उत्पादनाचे केंद्र म्हणून ओळखला जातो. अंदाजे ५० हजार लोकांना रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग हा या देशातील सर्वात मोठा उद्योग. त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा १० टक्के भाग अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर आधारित आहे. हे सर्व शक्य झाले ते आफ्रिकन ग्रोथ अँड अपॉर्च्युनिटी ॲक्ट (एजीओए) अंतर्गत मिळालेल्या शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे.
परंतु, २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर एजीओएचा प्रभाव कमी झाला. लेसोथोवर ५० टक्के ‘मुक्ती दिन’ शुल्क लादण्यात आले. पुढे ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. पण बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि भारतासारख्या मोठ्या आशियायी उत्पादकांशी स्पर्धा करणे लेसोथोसाठी अशक्य ठरले. अखेर त्यांना ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ जाहीर करावी लागली. लेसोथो हा प्रभावक्षमता आणि वेळ या दोन्हींच्या अभावाचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याच्याकडे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाची समाप्ती होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचीही आर्थिक क्षमता नाही.
या यादीत लेसोथो तळाला असेल तर वरच्या क्रमांकावर आहे तो चीन. व्यापाराच्या क्षेत्रात या देशाकडे विक्रेता आणि खरेदीदार अशा दोन्ही प्रकारातील प्रभावक्षमता मोठी आहे. महत्त्वाची खनिजे व चुंबकांच्या निर्यातीमध्ये तसेच सोयाबीन व मका कृषी उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये या देशाची प्रभावक्षमता आहे. लष्करीदृष्ट्या तो अमेरिकेशी बरोबरीकडे झेपावत आहे. अमेरिकेच्या आघाड्या कमकुवत होत असताना चीनसाठी संधीची दारे खुली होत आहेत. यामुळे ट्रम्प यांचा कालावधी चीनसाठी स्वतःची ताकद अधिक वाढविण्याची संधी ठरू शकतो. जर लेसोथो हे तळाचे उदाहरण आणि चीन वरच्या क्रमांकावर असेल तर बाकीच्या देशांचे काय? युरोपच्या परिस्थितीची तुलना लेसोथोच्या परिस्थितीशी करणे विनोदी ठरेल असे वाटू शकते. पण ते तसे नाही. गेल्या शुक्रवारी म्युनिच सुरक्षा परिषदेत युरोपियन राष्ट्रांना आपल्याकडे प्रभावक्षमता नसल्याची जाणीव झाली कारण ते संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. संरक्षणावर आता ते अधिक खर्च करू लागले आहेत. परंतु, देशाचे संरक्षण करण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात येण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. लष्करी साधने, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्रे किंवा १५५ मिमी तोफखाना दारूगोळा या हॅमलेज वा ॲमेझॉनवरून तत्काळ विकत घेता येण्यासारख्या वस्तू नाहीत. त्यासाठी वर्षानुवर्षे नियोजनाची आणि लढायला तयार असलेल्या नागरिकांची गरज व त्यासाठीच्या प्रशिक्षण आवश्यकता असते. पुतीन यांचा दबाव वाढत असताना यासाठी त्यांच्याकडे वेळ फारच कमी आहे.
आपण चीनला अमेरिकेपेक्षा वरचे कसे ठरवू शकतो? अमेरिकेकडे चीनपेक्षा निश्चितच खूप जास्त ताकद आहे. पण त्याचा कालावधी ट्रम्प यांच्या उर्वरित तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे. इतर सर्व देशांना निर्यातीसाठी ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्यांच्याकडे कर लावण्याची ताकद आहे. त्यांच्याकडे सर्वांत शक्तीशाली सैन्य आणि आठ दशकांपासूनचे विश्वासू असे मित्र आहेत. युरोप, इंग्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान त्यांच्यावर संरक्षणासाठी अवलंबून आहेत. भारतासह अर्ध-सहयोगी किंवा धोरणात्मक भागीदारांना चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी त्यांची आवश्यकता आहे. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या, एआय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्व आणि जागतिक राखीव चलन आहे. मात्र, ट्रम्प त्यात गुंतवणूक
करण्याऐवजी खर्चावर भर देत असल्याने अमेरिकेची प्रभावक्षमता क्षीण होत असून, वेळ कमी होत चालला आहे.
तीन वर्षांनंतर हा देश कदाचित एक वेगळी महासत्ता असेल. चीनकडून पराभूत झाल्यानंतर त्यांची ताकद कमी होईल का? मित्र राष्ट्रे पुन्हा कधी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील का? एक नाव लक्षात ठेवा. युक्रेन नव्हे तर ग्रीनलँड. उद्या जर कुणी ट्रम्प यांच्यापेक्षा अधिक धूर्त व्यक्ती ओव्हल कार्यालयात पदस्थापित झाली तर काय होईल, अशी काळजी अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना नक्कीच असेल. तथापि, अमेरिकेचा काळ पुढील तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे म्हणजेच पुढील निवडणुकांपर्यंत. मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल ट्रम्प यांच्या विरोधात लागले तर कदाचित हा काळ दहा महिन्यांचाही ठरेल. वेळेची ही कठोर मर्यादा फक्त लोकशाहीतच असते हा महत्त्वाचा मुद्दा येथे अधोरेखित करावासा वाटतो.
इस्राईलची प्रभावक्षमता निर्विवाद आहे आणि ती त्यांचा इतिहास, विचारधारा, बुद्धिमत्ता, भू-अर्थशास्त्र, लष्कर आणि बुद्धिमत्ता यातून आली आहे. हा आशिया आणि आफ्रिकेच्या जवळ असलेला एक पाश्चात्त्य लोकशाही मानणारा देश आहे. तसेच तो अमेरिका, युरोप आणि भारताचा एक अपरिहार्य सहयोगी आहे. तथापि, निवडणूक वा न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे बेंजामिन नेतान्याहू यांना जावे लागेल. नेतान्याहूंनंतरचा इस्राईल वेगळा असू शकतो. वेळेची मर्यादा हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र, हे तत्त्व शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतीन आणि आयुष्यभरासाठी फील्ड मार्शल राहणारे असीम मुनीर यांना निश्चितच लागू होत नाही. हुकूमशाही, मग ती उत्तर कोरियासारखी शास्त्रीय असो वा पाकिस्तानसारखी संकरित. तेथे वेळेची ही मर्यादा नसते. अर्थात, अशा देशांमध्ये काही मजेदार गोष्टी घडतात आणि चित्र नाट्यमयरीत्या बदलते. मात्र, आपण काही ज्योतिषी नाही.
हा असा खेळ आहे जो प्रत्येक देश आता शिकत आहे. काही जण नवीन मित्र शोधत आहेत किंवा ज्या राष्ट्रांमध्ये आधी किरकोळ रस होता तिथे आता अधिक मूल्य दिसत आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे भारत आणि युरोप. त्यामुळेच भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील व्यापार करारावर स्वाक्षरी होत असताना त्याचा मथळा ‘धन्यवाद, ट्रम्प’ असाच असायला हवा. या बदललेल्या जगाने भारताला मुक्त व्यापार आणि स्पर्धात्मकतेची संधी शोधण्यास भाग पाडले. रशिया, इराण, तुर्की, सौदी अरेबिया, यूएई हे देश या गजबजलेल्या जागेत स्थान मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
प्रभावक्षमता आणि वेळेच्या मोजमापकावर मग भारत नेमका कुठे आहे? भारताच्या प्रभावक्षमतेचा मर्यादित स्वरूपातील फायदा अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेच्या आकारात आहे. त्याचा वापर करण्याचा मार्ग म्हणजे जीडीपी वाढवणे आणि त्यासाठी सुधारणेचा जोखमीचा मार्ग स्वीकारत देशाच्या बाजारपेठा खुल्या करणे. पुढील दशकात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर दरवर्षी ७.५ टक्के वा त्यापेक्षाही जास्त राहील हे आपण जगाला पटवून देत नाही तोपर्यंत याबाबतच्या अभिमानाला फारसे महत्त्व उरत नाही. २०२८ मध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल हे साधे गणितीय भाकीत आहे, असे जानेवारीत दावोस येथे अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे. परंतु, दरडोई उत्पन्नात आपण मागे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताचे धोरणात्मक भांडवल हे त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात नाही तर ते किती वेगाने विस्तारते यावर आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वेळेच्या बाबतीत विचार करता देशात २०२९ च्या निवडणुकीची चिंता न करण्याइतपत धोरणात्मक सातत्याची खात्री आहे. ट्रम्प यांच्या तीन वर्षांचा कार्यकाळ कठीण असेल. त्यात काही चांगले, वाईट वा असभ्य क्षणही येतील. यात सर्वात मोठे आव्हान राहील ते कोणत्याही राजकीय संवेदनशीलतेबाबत त्यांच्या बेफिकिरीला संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना हाताळणे. जगाचे नेतृत्व करण्यास भारत तयार आहे अशी प्रतिमा तयार करण्यात येत असल्यामुळे हा काळ मोदी सरकारची कसोटी बघणारा असेल. ट्रम्प यांचा तीन वर्षांचा उर्वरित कार्यकाळ भारतासाठी निश्चितच खडतर असेल. दशकापेक्षा अधिक विरोध केल्यानंतर भारताने जलद धोरणात्मक बदल केले असून, काही गृहीतके सोडून दिली आहेत. देशाने व्यापार करार आणि एफटीएवर स्वाक्षरी केली आहे. काही कठोर सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षणावरील खर्च वाढवला आहे आणि दीर्घकाळ प्रलंबित अधिग्रहणे पुढे सरकत आहेत. यामुळे प्रभावक्षमता वाढून आपल्याला वेळही मिळणार आहे.
(अनुवादः किशोर जामकर)
पूर्ण...
