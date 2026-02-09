श्री. पाटसकर साहेब यांना देणे ही विनंती. सरकारनामा साठी मजकूर
घरबसल्या जेट लॅग देणारा व्यापार करार
गेल्या वर्षभरापासून देशाच्या आर्थिक क्षेत्राला प्रतीक्षा असलेला भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतरिम स्वरूपात का होईना, असे अखेर फलद्रूप झाला. पण या करारासंबंधातील सर्व ‘ब्रेकिंग न्यूज’ अमेरिकेतूनच प्रसारित झाल्या. भारताकडून करारातील तरतुदींचे केवळ समर्थन करण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पापाठोपाठ भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतवासियांच्या झोपेच्या वेळी केली. या करारात तरतुदी नेमक्या कोणाच्या फायद्याच्या आहेत, याविषयी तीन-चार दिवस सस्पेंस आणि उलटसुलट कयास वर्तविल्यानंतर अमेरिकेने जाहीर केलेल्या अंतरिम करारातूनच भारतीयांना माहिती मिळाली. या करारातील संदिग्ध तरतुदींविषयी सरकारकडून नीट स्पष्टता येत नसल्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी आगपाखड करणे स्वाभाविक होते. ट्रम्प यांच्यापुढे पंतप्रधान मोदी ‘सरेंडर’ होणार अशी भविष्यवाणी राहुल गांधी यांनी आधीच वर्तविली होती. ती खरी ठरताना दिसल्याचे बघून काँग्रेस नेत्यांच्या टीकेला आणि उपरोधाला आणखीच धार चढली. हा उभय देशांनी समोरासमोर बसून नव्हे तर घरीच राहून केलेला व्यापार करार आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना रात्रभर जागत बसावे लागले. उशिरा रात्रीपर्यंत जागत राहिल्याने सरकारचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत न जाताही या करारामुळे घरबसल्या ‘जेट लॅग’ मिळाला, अशी खोचक टिप्पणी काँग्रेसच्या प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेडा यांनी केली. जेट लॅग ही लांब पल्ल्याच्या विमान प्रवासानंतर होणारी शारीरिक स्थिती आहे. शरीराचे अंतर्गत घड्याळ आणि नवीन ठिकाणच्या वेळेतील विसंगतीमुळे ती उद्भवते. त्यामुळे निद्रानाश व इतर त्रास होतात. मात्र, प्रत्यक्षात विमानप्रवास न करताच जेट लॅग मिळाल्याचा टोला खेडा यांनी लगावला.
‘घूसखोर पंडत’ वादात मायावतींची ‘एंट्री’
केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आल्यापासून बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्यांवर सहसा भाष्य करण्याचे टाळत असतात. सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करणाऱ्या विरोधी पक्षांची बाजू त्या घेत नाहीत आणि उघडपणे भाजपचे समर्थनही करीत नाहीत. पण ब्राह्मण समाजाचा अनादर केल्याच्या आरोप करीत त्यांनी नेटफ्लिक्सवरील वादग्रस्त ‘घूसखोर पंडत’वरुन आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या चित्रपटावर केंद्र सरकारने बंदी घालावी अशी मागणी केली. उत्तर प्रदेशात ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ करून मायावती २००७ साली पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आल्या होत्या. त्यात ब्राह्मण समाजाच्या मतांचा मोठा वाटा होता. तेव्हापासून सत्तेपासून दुरावलेल्या मायावतींनी उत्तर प्रदेशात सुरु असलेल्या ठाकूर-ब्राह्मण संघर्षात ब्राह्मणांची बाजू घेत ठाकूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केल्याची चर्चा आहे. राज्यात वर्षभरानंतर विधानसभा निवडणूक होणार असल्यामुळे मायावतींनी या वादात योग्यवेळी ‘एंट्री’ केली असली तरी गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्यात उच्चवर्णीयांनी दलितांवर हजारोच्या संख्येने केलेल्या अत्याचारांविरुद्ध मायावतींनी आवाज का उठवला नाही, हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांचे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
‘पीडीएफ’ पायरसीचा फटका
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या आत्मचरित्राचा आधार घेत लोकसभेत मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणावर हल्ला चढविण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी भाजपचे दोन खंदे मंत्री अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांनी जनरल नरवणेंचे पुस्तकच अस्तित्वात नसल्याचा दावा करीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मदतीने राहुल गांधींचे आक्रमण कसेबसे परतावून लावले. त्यामुळे या पुस्तकाचा शोध आणि मागणी चांगलीच वाढली. पण तोपर्यंत ऑनलाईनवर विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले जनरल नरवणे यांचे पुस्तक गायब झाले होते. दिल्लीतून प्रकाशित होणाऱ्या एका इंग्रजी मासिकात या पुस्तकावर लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्या मासिकाचाही चांगलाच खप झाला. पण प्रचंड मागणी असलेल्या
जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाची पीडीएफ प्रत लोकसभेत या पुस्तकावरून उफाळलेला वाद शमण्यापूर्वीच व्हॉट्सअॅपसह सर्व समाजमाध्यमांवर मोफत उपलब्ध झाली. राहुल गांधी यांच्यामुळे प्रचंड गाजावाजा झालेल्या या अप्रकाशित पुस्तकाला पीडीएफ पायरसीचा फटका बसला.
राहुल गांधींच्या ‘सौजन्या’ने
पंजाबच्या लुधियाना मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेवर सलग तीनवेळा निवडून आलेले रवनीतसिंह बिट्टू चौथ्यांदा भाजपकडून लढले आणि पराभूत झाले. राहुल गांधी यांचे निकटस्थ आणि दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेले मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांचे नातू म्हणून त्यांना राजस्थानमधून राज्यसभेवर निवडून आणत पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. त्यांची राज्यसभेची २२ महिन्यांची ‘टर्म’ चार महिन्यांनंतर संपणार आहे. बिट्टू यांना पुन्हा राज्यसभेवर निवडून आणण्याविषयी भाजपश्रेष्ठी फारसे उत्सुक नव्हते. बिट्टू यांचे राजकीय भवितव्य अधांतरी असताना त्यांचे ‘परममित्र’ राहुल गांधी त्यांच्या मदतीला धावून आले. संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी सर्वांदेखत राहुल गांधी यांनी त्यांना ‘गद्दार’ म्हणून संबोधले. त्यामुळे अवघ्या शीख समुदायाचा अपमान झाल्याचा आरोप करीत भाजपने या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यामुळे रवनीतसिंह बिट्टू हिरो झाले. आता त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर निवडून येण्याची भ्रांत राहिलेली नाही. राहुल गांधी यांच्या सौजन्याने त्यांचे राज्यसभेत परतणे निश्चित मानले जात आहे.
ममतादीदींचा आक्रमक राजकारणाचा परिपाठ...
प. बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे काय असणार, याची जवळपास सर्वाना जाणीव झाली आहे. मतदारयाद्यांची सखोल पडताळणी (एसआयआर), निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, राज्यातील बांगलादेशीयांची वाढलेली घुसखोरी आणि सातत्याने होत असलेला हिंसाचार हे मुद्दे अग्रस्थानी राहणार आहेत. आक्रमक राजकारण हा सुरुवातीपासून तृणमूल काँग्रेसचा पिंड राहिलेला आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये देखील भाजपला कोणतीही संधी न देता थेट हल्ला चढविण्याची ममता बॅनर्जी यांची रणनीती दिसून आली आहे. बंगाली अस्मितेला हात घालत त्यांनी गतवेळी भाजपला उलटे अस्मान दाखविले होते. तर या निवडणुकीत मतदारयाद्यांतून लोकांना मोठ्या प्रमाणात वगळले जात असल्याचे सांगत त्यांनी जनतेला सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावर सलग तीन दिवस सुनावणी झाली होती. या सुनावणीवेळी स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांनी एका वकिलाची भूमिका बजावली. निवडणूक आयोगाविरोधात सुरु असलेली लढाई हा केवळ प्रशासनिक मुद्दा नसून तो निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे बॅनर्जी यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी संघर्ष करण्याचे शैली यावेळच्या निवडणुकीतही कायम ठेवली आहे. तृणमूलच्या आक्रमक राजकारणाला बंगालची जनता पुन्हा प्रतिसाद देणार काय हे भविष्यात स्पष्ट होणार आहे.
राज्यसभेला मिळणार नवीन उपसभापती
बिहारमधील राज्यसभेच्या पाच जागांसाठी येत्या एप्रिल महिन्यात निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत नवीन समीकरणे पहावयास मिळण्याची शक्यता असून राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांचा पत्ता कट करण्याचे संकेत संयुक्त जनता दलाने दिले आहेत. केंद्रात पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्याच्या वर्षापासून म्हणजे २०१४ पासून हरिवंश हे राज्यसभेचे उपसभापती आहेत. संयुक्त जनता दलाच्या नियमावलीनुसार अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या नेत्याला तिसऱ्यांदा राज्यसभेची उमेदवारी दिली जाते. त्यामुळे हे कारण देत हरिवंश यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो. राज्यातील पाचपैकी चार जागांवर रालोआ उमेदवारांचा विजय निश्चित आहे. अशा स्थितीत संयुक्त जदच्या वाट्याला दोन जागा येतील. हरिवंश आणि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर हे विद्यमान खासदार आहेत. माजी मुख्यमंत्री स्व. कर्पूरी ठाकूर यांचे पुत्र आणि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर यांचे तिकीट कायम ठेवले जाण्याची आहे. तर हरिवंश यांचे तिकीट कापत नव्या नेत्याला संधी दिली जाऊ शकते. हरिवंश आणि संयुक्त जदचे नेते नितीश कुमार यांचे संबंध सदैव मधुर राहिलेले नाहीत. याचमुळे हरिवंश यांचे तिकीट कापले गेले तर राज्यसभेला नवा उपसभापती लाभू शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
पाणीपुरी आणि इंदूरी पाणी
दिल्लीतील हिवाळा हा राजकीय नेत्यांच्या मेजवान्यांचा हंगाम असतो. त्यात हरियानातील काँग्रेस नेते भूपिंदर हुड्डा यांची संक्रांतीनंतर होणारी खास हरियाणवी-पंजाबी मेन्यू असलेली मेजवानी राजकीय गप्पांचा फड रंगविणारी असते. काँग्रेसचे जवळपास झाडून सारे जुने-नवे नेते त्यात हजेरी लावत असल्याने पत्रकारांसाठीही ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ माहितीची आपसूकच मेजवानी मिळते. गेल्याच आठवड्यात झालेल्या या मेजवानीला राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींनीही हजेरी लावली होती. बऱ्याच वर्षांनंतर गांधी भावंडांनी हुड्डांकडे लावलेली हजेरी ही ज्युनिअर हुड्डा म्हणजेच दीपेंद्र हुड्डा यांचे पक्षातील वजन वाढल्याचे दर्शविणारी होती. यात राहुल गांधी, प्रियांका गांधींनी प्रत्येक पदार्थांच्या स्टॉलवर जाऊन आस्वाद घेतानाच विचारपूसही केली. विशेष म्हणजे इंदूरी पाणीपुरीच्या स्टॉलवर राहुल गांधी बराच वेळ रेंगाळले आणि या पाणीपुरीचा आस्वादही घेतला. यावर काँग्रेसच्या एका नेत्याची प्रतिक्रिया भन्नाट होती. राहुल गांधींनी इंदोरी पाणीपुरीची चव घेतली असली तरी त्यातील पाणी हे इंदोरचे नव्हते ना, अशी टिपणी या नेत्याने केली. गेल्या काही दिवसांत इंदूरमधील दूषित पाणीपुरवठा देशभरात गाजला होता. त्यापार्श्वभूमीवर ही टिपणी सूचक होती.
अनार पटेलांना लागणार लॉटरी
गुजरातमधील पाटीदार समुदायाचे अप्रत्यक्ष सत्ताकेंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खोडलधाम मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी अनार पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता अनार पटेल यांची वेगळी ओळख सांगण्याची गरज नाही. गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशच्या विद्यमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या त्या कन्या आहेत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर आनंदीबेन पटेल गुजरातच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. अनार पटेल यांची पाटीदार संघटनेच्या नेतृत्वपदी झालेली नेमणूक ही त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. उद्योगपती आणि पटेल समाजाचे नेते नरेश पटेल यांची जागा अनार पटेल यांनी घेतली आहे. गुजरात विधानसभेची निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. या निवडणुकीत अनार पटेल यांना भाजपची उमेदवारी मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मातोश्री आनंदीबेन पटेल यांची त्यांना मदत राहील. शिवाय, पंतप्रधान मोदींचाही आशीर्वाद त्यांना असेल.
(या सदरासाठी सुनील चावके, अजय बुवा, सागर पाटील यांनी लेखन केले आहे.)
