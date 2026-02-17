आवटे महाविद्यालयात अर्थसंकल्पावर विचारमंथन
मंचर, ता. १७ : मंचर (ता. आंबेगाव) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयात ‘भारतीय अंदाजपत्रक २०२६-२७’ या विषयावर विशेष व्याख्यान पार पडले. प्राचार्य डॉ. एन. एस. गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थशास्त्र विभाग व आर्ट्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कर्मवीर सभागृहात हे व्याख्यान झाले.
या व्याख्यानात अर्थतज्ज्ञ डॉ. बी. व्ही. गव्हाळे यांनी अंदाज पत्रकातील ठळक तरतुदींचा ऊहापोह करीत आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती, सामाजिक न्याय, कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य व पर्यावरण क्षेत्रांवरील संभाव्य परिणामांचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले. या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारत सरकारचे ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न निश्चितच साकार होईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतीय अर्थसंकल्पामधील सकारात्मक तरतुदी या विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने ते सकारात्मक आहे, असे प्रतिपादन डॉ. गव्हाळे यांनी केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कला व वाणिज्य विभागाचे उपप्राचार्य प्रा. एस. आर. सालके होते. व्याख्यानाचे नियोजन प्रा. सनतकुमार वाळूंज, प्रा. राहुल सरोदे व प्रा. अविनाश बर्डे यांनी केले. या वेळी प्रा. गणेश वाघ व प्रा. सचिन पारधी यांसह कला व वाणिज्य विभागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. के. एस. घोलप यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. गोविंद मुंढे यांनी केले. तर, डॉ. विजय देसाई यांनी आभार मानले.
