कडधे येथे जैवविविधतेचा संदेश देत महिला दिन

चास, ता. १० : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक असून कुटुंब, समाज आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रातील महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे प्रतिपादन मधुशक्तचे ओंकार चिखले यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त कडधे (ता. खेड) येथे प्रेरणा कृषी मित्र प्रकल्पांतर्गत जैवविविधता संवर्धनाचा संदेश देत आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे महत्त्व अधोरेखित केले, या कार्यक्रमासाठी कडधे, कहू व कोयाळी या गावांमधील ४३२ महिला शेतकरी व बचत गट सदस्यांनी सहभाग नोंदविला.
कृषी मित्र प्रकल्पांतर्गत बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे व महिंद्रा अॅंड महिंद्रा यांच्या प्रायोजकत्वातून आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करताना महिला दिन केवळ औपचारिक साजरा न करता महिला सक्षमीकरण, शाश्वत शेती पद्धती आणि कृषी जैवविविधता संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्वयंसाहाय्य गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विविध कृषी व मूल्यवर्धित उत्पादनांचे स्टॉल उभारले होते. या स्टॉलमध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी उपयुक्त दहा ड्रम सोल्यूशन अंतर्गत जिवामृत, दशपर्णी अर्क यांसारख्या जैविक इनपुटचे प्रात्यक्षिक व माहिती देण्यात आली, कृषी जैवविविधता संवर्धनाच्या उद्देशाने देशी व पारंपरिक वाणांचे प्रदर्शन आयोजित केले होते. या शिवाय देशी तांदूळ (भात) जाती, विविध बाजरी व इतर भरड धान्ये तसेच कडधान्यांच्या पारंपरिक वाणांचे नमुने प्रदर्शित केले होते. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील पारंपरिक बियाणे जतन, जैवविविधता संरक्षण आणि हवामान बदलास अनुकूल शेती पद्धतींचे महत्त्व उपस्थित महिलांना समजावून सांगण्यात आले. मुक्ताई महिला बचत गटाने तयार केलेले मिलेट लाडू, पापडयांसारखे पौष्टिक खाद्यपदार्थ, मधुशक्त हनी ब्रँड अंतर्गत मध, मध साबण, मेणबत्त्या आणि मधपराग (पोलन) यांसारखी मध उत्पादनेही प्रदर्शनात ठेवली होती.
यावेळी रामदास लांडगे, जयश्री काळे, मेघा मोहन यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून खेड तालुक्यात बायफ मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कृषी व ग्रामीण विकास उपक्रमांची माहिती दिली तसेच त्यांनी महिलांना बायफ किसान कनेक्टद्वारे बाजारपेठ जोडणी, शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच सेंद्रिय व शाश्वत शेती पद्धतींशी सक्रियपणे जोडण्याचे आवाहन केले.
