कासारवाडी जिल्हा परिषद शाळेत आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा
कासारवाडी शाळेत
महिला दिन साजरा
पांगरी ता. ९ : कासारवाडी (ता. बार्शी) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आंतरराष्ट्रीय महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरवातीस क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. सरपंच अश्विनी मंडलिक, उपसरपंच सुधीर गायकवाड, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर जगताप, उपाध्यक्ष सुधीर माने व नितीन मंडलिक यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात वीणा कदम यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे महत्त्व व उद्देश याविषयी माहिती दिली. यावेळी श्रीमती बिनादेवी दरेकर यांनी महिला सबलीकरणासंदर्भात मार्गदर्शन करताना क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला आणि किरण बेदी यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवास व कार्याचा आढावा घेत उपस्थित महिलांना प्रेरणा दिली. कार्यक्रमादरम्यान महिलांसाठी रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, लिंबू-चमचा, संगीत खुर्ची आदी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या महिलांचा चिकूच्या रोपाचे देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मुख्याध्यापक सुधाकर बडे, अभयकुमार कसबे, बाळासाहेब मुंढे, मनीषा भोसले, रेणुका मुंढे, द्वारका पिंपळे, ग्रामसेविका सोनवणे, आबासाहेब चौधरी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
