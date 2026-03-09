विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूल येथे “खेळ पैठणीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा” कार्यक्रम उत्साहात
माळशिरस : येथील आयोजित ‘खेळ पैठणीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा’ कार्यक्रमात सहभागी महिला व इतर.
‘खेळ पैठणीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा’
विष्णुपंत कुलकर्णी स्कूलमध्ये कार्यक्रम
माळशिरस, ता. ९ : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून विष्णुपंत कुलकर्णी इंग्लिश स्कूलमध्ये ‘खेळ पैठणीचा, सन्मान गृहलक्ष्मीचा’ हा अनोखा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला.
या कार्यक्रमाला महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
महिलांमधील आत्मविश्वास, कौशल्य आणि आनंदी वातावरण वाढावे या उद्देशाने विविध मनोरंजक खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, दमशेराज, उखाणे, जजमेंट गेम आणि ट्रेझर हंट या स्पर्धांनी महिलांना उत्साहाने सहभागी होण्याची संधी दिली. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मानसी कुलकर्णी तसेच इंग्लिश स्कूलच्या प्राचार्या इनामदार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्पर्धेत प्रतिभा वाघमारे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावीत शाही पैठणीच्या मानकरी होण्याचा बहुमान मिळवला, तर सुषमा बांगर यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला. प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या स्पर्धकाला प्रमोद क्लॉथ सेंटर, माळशिरस यांच्या वतीने शाही पैठणी देऊन गौरविण्यात आले, तर द्वितीय क्रमांकाच्या स्पर्धकाला तांबोळी व्हरायटीज यांच्याकडून प्रवासी बॅग देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
