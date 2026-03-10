अनगरच्या पाटील विद्यालयात २१ महिला शिक्षिकांचा सावीत्रीबाई फुले कार्यरत प्रमाणपत्र देऊन गौरव.
अनगर (ता. मोहोळ) ः पाटील विद्यालयात महिला दिनप्रसंगी सावित्रीबाई फुले व लोकनेते स्व. बाबूराव पाटील अनगरकर यांच्या प्रतिमेचे पूजनप्रसंगी मान्यवर व महिला शिक्षिका.
सावित्रीबाई फुले कार्यरत प्रमाणपत्राने शिक्षिकांचा सन्मान
अनगर ः येथील श्रीअनगरसिद्ध शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून (कै). शंकरराव बाजीराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या २१ महिला शिक्षिकांना क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले कार्यरत प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य महादेव चोपडे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून या प्रशालेच्या ज्येष्ठ व माजी शिक्षिका शशिकला काळे या होत्या. या प्रसंगी मुलांना आहार, विहार, आचार व विचार याविषयी मार्गदर्शन केले. प्रारंभी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व लोकनेते (स्व) बाबूराव अण्णा पाटील अनगरकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी प्राचार्य महादेव चोपडे, उपप्राचार्य माधव खरात, पर्यवेक्षक राजेंद्र डोके व उज्वला घोलप, अनुराधा गोडसे, माधवी पाचपुंड, अनुपमा वरवडकर, प्राजक्ता देंडे, अनिता लांडगे, रंजना सरक, अर्चना गुंड, शमा काझी, ज्योती भडकवाड, चंद्रकला उघडे, रेश्मा गुंड, सपना झुरूळे, गितांजली माळी, प्रियंका पाडवी आणि रूपाली कदम अनिता वाघमारे, पूनम थिटे आदी शिक्षिका, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मवारी उपस्थित होते.
