गिरीममधील एकाची २० लाखांची ऑनलाइन फसवणूक
दौंड, ता. ९ : गुंतवणुकीवर अधिक परताव्याचे प्रलोभन दाखवत गिरीम (ता. दौंड) येथील एका नागरिकाची तब्बल २० लाख ९० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. दौंड पोलिस ठाण्याचे अंमलदार बापू रोटे यांनी या बाबत माहिती दिली.
एका वसतिगृहात अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले नारायण लक्ष्मण देवकाते (रा. गिरीम , ता. दौंड) यांना १० सप्टेंबर २०२५ला युनायटेड किंग्डम (युके) येथून मोबाइलवर एक कॅाल आला होता. मोबाईल वरील व्यक्तीने त्यांच्याशी मराठी भाषेतून संवाद साधून सोने व चांदीमध्ये ऑनलाइन गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखविले. त्यानुसार नारायण देवकाते यांनी त्या व्यक्तीच्या सांगण्यानुसार विविध खात्यांमध्ये वेळोवेळी तब्बल २० लाख ९० हजार ३०० रुपये जमा केले. प्रलोभनामुळे नारायण देवकाते यांनी विविध ठिकाणाहून कर्ज काढून ही रक्कम विविध बॅंक खात्यांमध्ये जमा केली. ६ जानेवारी २०२६ ला संबंधित व्यक्तीने गुंतवणूक केलेली सर्व रक्कम उणे झाल्याचे सांगत संपर्क बंद केला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नारायण देवकाते यांनी दौंड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गोपाळ पवार यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर देवकाते यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार संबंधितांविरुद्ध सोमवारी (ता. २) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
