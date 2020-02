पुणे - आई-वडिलांची काळजी घेणे आणि त्यांच्या आवश्‍यक गरजा पुरवणे, हे मुलांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी, तसेच ज्येष्ठांचे प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडवावेत असे मत पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश नीरज धोटे यांनी व्यक्त केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सहायक आयुक्त समाजकल्याण व महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघ (फेस्कॉम) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम’ या विषयावर कार्यशाळा झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. धोटे म्हणाले, ‘आई-वडील व ज्येष्ठांच्या भावनांचा आदर राखून त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यायला हवी. ज्येष्ठांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी गतीने कार्यवाही करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. हा कायदा प्रभावीपणे राबवून ज्येष्ठांचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.’ न्या. एच. आर. वाघमारे म्हणाले, ‘ज्येष्ठांना आदराची वागणूक देणे ही आपली संस्कृती असून, सध्या त्याचा विसर पडत आहे. या परिस्थितीत ज्येष्ठांच्या कायद्यांबाबत जनजागृती ही गरजेची बाब बनली आहे.’ पुण्याचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख म्हणाले, ‘पाया भक्कम करून आपली उभारणी करण्याचे श्रेय आई-वडिलांचे असते. आपण जितक्‍या उच्च पदावर काम करत आहोत, तितका जास्त त्रास आई-वडिलांनी आपल्यासाठी सहन केला आहे, याची जाणीव सदैव ठेवायला हवी.’ पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश मुळीक, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवसटवार यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांची माहिती दिली. फेस्कॉमचे अध्यक्ष चंद्रकांत महामुनी यांनी, धर्मादाय आयुक्त विभागाशी संबंधित ज्येष्ठांचे प्रश्न लवकर सोडवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे सांगितले. पोलिस विभाग, समाजकल्याण विभागातील अधिकारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मनोगत व्यक्त केले. समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड यांनी आभार मानले.

