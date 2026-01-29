भारताच्या प्रगतीत जैन समाजाचे योगदान
मार्केट यार्ड, ता. २९ : ‘‘भारताच्या प्रगतीत जैन समाजाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व सेवा कार्यात जैन समाज सातत्याने पुढाकार घेत असतो. आपल्या कार्याने समाजातील अनेकांचे जीवन उजळत आहे. अशा समाजोपयोगी उपक्रमात सहभागी होता आले, याचा विशेष आनंद होत आहे,’’ अशी भावना खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
जय आनंद ग्रुप (पुणे) तर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कार वितरण समारंभात प्रा. कुलकर्णी बोलत होत्या. यावर्षीचा ‘समाजभूषण पुरस्कार २०२५’ रमणलाल लुंकड यांना तर, ‘जय आनंद मानव सेवा पुरस्कार’ सतीश बनवट यांना देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार उल्हास पवार होते. यावेळी स्वानंद सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव शहा, जय आनंद ग्रुपचे अध्यक्ष नितीन ओस्तवाल उपस्थित होते.
कुलकर्णी म्हणाल्या, “नागरिकांना सक्षम आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे. मात्र, समाजातील काही व्यक्ती आणि संस्था राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सातत्याने समाजहितासाठी कार्यरत राहतात. जैन समाजाची परंपरा याच मूल्यांवर उभी आहे. केवळ वैयक्तिक हित न पाहता समाजाच्या उन्नतीसाठी पुढाकार घेणे, ही त्यांची मोठी शिकवण ठरते.”
सचिव आनंद कोठारी यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. अशोक लोढा आणि राजेंद्र सुराणा यांच्या हस्ते पुरस्कारार्थींचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात नगरसेवक बाळासाहेब ओसवाल, मनीषा चोरबेले, सपना छाजेड, विशाल धनवडे आणि गौरव घुले यांच्या सोबतच विजयकांत कोठारी आणि पोपटलाल ओस्तवाल यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन मिष्टी कुचेरिया हिने केले. सुधीर मुथा यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.