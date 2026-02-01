निमसोड : नकाशावरील रस्त्याला बंद गेटची आडकाठी ...
नकाशावरील रस्त्याला बंद गेटची आडकाठी
जांब येथील शेतकऱ्यांची पिळवणूक; प्रशासनाच्या सूचनेलाही हरताळ
निमसोड, ता. १ : जांब (ता. खटाव) येथे पूर्वापार अस्तित्वात असणाऱ्या आणि भूमी अभिलेखमध्ये दाखवला जाणारा रस्ता चक्क लाकडी गेटने बंद करण्यात आल्याने आसपासच्या शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
याबाबत आसपासच्या १७ शेतकऱ्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने खटावच्या तहसीलदारांना चौकशी करून कारवाईचे आदेशही दिले होते, तर तहसीलदारांनी मंडलाधिकाऱ्यांना तशा सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, त्या सूचनेलाही हरताळ फासण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. चक्क नकाशावरील रस्त्याला गेट लावून रस्ता अडविल्याने अनेकांची गैरसोय होत आहे.
याबाबत माहिती अशी, की जांब (ता. खटाव) येथील गट नंबर ५४५ (जुना नंबर- १४८/२अ) मधून नकाशामध्ये पूर्वापार अस्तित्वात असणारा रस्ता संबंधित व्यक्तीने अडवल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे येणे-जाणे ठप्प झाले आहे. याच रस्त्यावरून शेताच्या पलीकडे पाझर तलाव असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी जावे लागते, तसेच काही लोकांच्या वस्त्या त्या रस्त्याच्या पलीकडे असल्याने त्यांना सुद्धा या रस्त्याची आवश्यकता भासते. वीस दिवसांपूर्वी हा रस्ता बंद केल्यामुळे नागरिकांसह शेतकऱ्यांची प्रचंड गैरसोय झालेली आहे. शेतातील सर्व तरकारी पिके वाळून चालली आहेत. आजारी इसमाला दवाखान्यात नेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याबाबत तहसीलदार बाई माने यांना ही बाब लक्षात आणून देताच त्यांनी तातडीने या जागेची पाहणी करून रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात सर्व ती प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित झाली होती. मात्र, संबंधित शेतकऱ्याने अपील केल्याने मंडलाधिकाऱ्यांनी हा रस्ता खुला करून देता येत नसल्याचे तोंडी सांगितले. याबाबत तुमच्याकडे लेखी काय आहे का? अशी विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली गेली. याबाबत न्याय मागण्यासाठी संबंधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी २६ जानेवारीला सामुदायिक आत्मदहनाचा लेखी इशाराही संबंधित विभागाला दिला होता; परंतु याबाबत आजअखेर महसूल विभागाकडून कोणतीच हालचाल न झाल्याने जांब येथील शेतकरी व ग्रामस्थांची दमछाक झाली आहे, तर निर्माण झालेल्या जटिल समस्येवर संबंधित प्रशासन काय निर्णय घेणार? याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जांब (ता. खटाव) येथील राजेंद्र चव्हाण, तानाजी चव्हाण, सचिन चव्हाण, रमेश चव्हाण, विठ्ठल चव्हाण, रामचंद्र चव्हाण, शंकर चव्हाण, दिलीप चव्हाण, अजित चव्हाण, युवराज चव्हाण, आनंदराव चव्हाण, अर्जुन चव्हाण, उद्धव चव्हाण, पांडुरंग चव्हाण, निवृत्ती चव्हाण, किसन चव्हाण, संतोष चव्हाण आदींनी आत्मदहनाचा लेखी इशारा दिला होता.
जांब (ता. खटाव) : मधोमधच गेट उभारून अडवलेला रस्ता.
