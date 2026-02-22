साकुर्डीमध्ये घाटाचा राजा ठरला कडलग यांचा गाडा
कडूस, ता. २२ : साकुर्डी (ता. खेड) येथील ग्रामदैवत जानुबाईमाता उत्सवानिमित्त झालेल्या दोन दिवसांच्या बैलगाडा शर्यतीत ३४० बैलगाडे धावले. पहिल्या दिवशी बाळासाहेब कडलग तर दुसऱ्या दिवशी सागर शिंगाडे यांच्या बैलगाड्याने ‘घाटाचा राजा’ हा किताब पटकावला.
ग्रामदैवत जानुबाईमातेच्या मूर्तीस अभिषेक व हारतुरे अर्पण केल्यानंतर सरपंच रोहिणी गवारी, उपसरपंच अजय चौधरी, शंकर गवारी, पोलिस पाटील संतोष लोहकरे, जानुबाई देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष गुलाब कडू, यात्रा कमिटी अध्यक्ष उल्हास देवदरे यांच्या हस्ते बैलगाडा घाटाचे पूजन झाले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य अमृता चोरघे, बाळासाहेब कडलग पाटील, गणेश चोरघे, तंटामुक्त ग्रामसमिती अध्यक्ष मारुती चौधरी, धोंडू भोकटे, सतु वर्ये, रोहित सुपे, तुकाराम शेळके, भरत चोरघे, सखाराम लोहकरे, काशिनाथ लाडके, प्रभाकर कोकणे उपस्थित होते. त्यानंतर सलग दोन दिवस बैलगाडा शर्यत पार पडली. या शर्यतीसाठी सुमारे तीन लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह वस्तू रूपाने बक्षिसांची खैरात घोषित करण्यात आली होती. दोन दिवसात घाटात एकूण ३४० बैलगाडे धावले. त्यात पहिल्या क्रमांकाच्या बक्षिसासाठी एकूण ३७, दुसऱ्यासाठी एकूण ४२, तिसऱ्या क्रमांकासाठी एकूण ६१ तर चौथ्या क्रमांकाच्या बक्षिसासाठी एकूण ३४ बैलगाडे पात्र ठरले. या बैलगाडा मालकांना बक्षीस विभागून देण्यात आले. बैलगाडा घाटात परिसरातील बैलगाडा शौकिनांसह तालुक्यातील विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. गावातील तरुण मंडळींच्या सुनियोजनामुळे उत्सव उत्साहात व शांततेत पार पडला.