कुडाळ सैारभ शिंदे जावळीच्या सभापतीपदाचे दावेदार : ईश्वर चिठ्टी का बहुमत चर्चेला उधाण
जावळीच्या सभापतिपदाची कुडाळकरांना संधी
राजकीय डावपेचात सौरभ शिंदे दावेदार; चिठ्ठी की बहुमत याकडे लक्ष
कुडाळ, ता. १० : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता तालुक्याचा कारभारी कोण? अशी चर्चा रंगू लागली आहे. जावळीचे सभापतिपद सर्वसाधारण पुरुष या वर्गासाठी आरक्षित असल्याने कुडाळ पंचायत समिती गणातून विजयी झालेले भाजपचे उमेदवार सौरभ शिंदे यांच्या नावाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
जावळी पंचायत समितीच्या निकालात भाजपचे तीन, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे दोन, तर
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा एक असे सहा सदस्य निवडून आले आहेत. सध्याच्या घडीला स्पष्ट बहुमत कोणाकडेच नसल्याने सभापतिपदाची निवड कोणत्या पद्धतीने होणार? याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असून, निवडीसाठी चिठ्ठी का बहुमत हे पाहणे तितकेच औत्सुक्याचे ठरले आहे. पंचायत समितीच्या राजकीय गोळाबेरीज व डावपेचाने बहुमत मिळवण्यात भाजप यशस्वी झाल्यास जावळीच्या सभापतिपदाची संधी सौरभ शिंदे यांच्या माध्यमातून कुडाळकरांना मिळू शकते.
सौरभ शिंदे यांनी राष्ट्रवादीच्या राजेंद्र शिंदे यांना राजकीय शह देत तब्बल २०७७ एवढ्या मताधिक्याने ऐतिहासिक विजय मिळवला. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणुकीतील विजयामुळे सौरभ शिंदे यांच्या नेतृत्वाला नवी झळाळी मिळाली आहे. माजी आमदार (कै.) लालसिंगराव शिंदे यांच्या चारित्र्यसंपन्न निःस्पृह राजकीय घराण्याचा वारसा, राजकारणातील प्रगल्भता आणि प्रतापगड सहकारी साखर कारखान्यासह इतर सहकारी संस्थांचे असणारे पाठबळ यांचा विचार करता सौरभ शिंदे यांना तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी यानित्ताने निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीच्या काल झालेल्या निकालानंतर तालुक्याचे कारभारीपद म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या सभापतिपदी कोणाची वर्णी लागणार? ही उत्सुकता कायम असली तरी सभापतिपद हे खुल्या वर्गातील पुरुष आरक्षित असल्याने कुडाळ गणातील सौरभ शिंदे व खर्शी बारामुरे गणातील गोरख महाडिक हे दोघेही भाजपमधून खुल्या वर्गातून निवडून आलेले आहेत. मात्र, सौरभ शिंदे यांचा राजकीय अनुभव पाहता सभापतिपदासाठी ते प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कुडाळ गावाला सभापतिपदाची संधी मिळालेली नाही, तर हे तालुक्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले मोठे गावही आहे. तालुक्यात या गटानेच भाजपने प्राबल्य टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले असून, गटात सौरभ शिंदेंच्या रूपाने सभापतिपद देऊन पक्षसंघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून केला जाईल.
कुडाळ पंचायत समिती गणातून निवडून आलेले सौरभ शिंदे यांच्या पाठीमागे भाजप विचारसरणी व मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे भक्कम पाठबळ आहे. त्याचबरोबर त्यांना घराण्याचा राजकीय वारसा, सहकारी संस्थांचे पाठबळ आहे. गेल्या दहा वर्षांत सौरभ शिंदे यांनी ज्येष्ठ व युवकांचे चांगले संघटन केले आहे. सौरभ शिंदे यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन निवडणुकीत देदीप्यमान यश मिळवले.
भाजपचे वर्चस्व
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ गटात भाजपची भक्कम ताकद निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर जयश्री गिरी, चारुशीला पवार व सौरभ शिंदे हे तिन्ही उमेदवार मताधिक्याने विजयी झाल्याने कुडाळ गट भाजपने काबीज केला आहे.
