कास - जावळीत भाजपाला धक्का....
जावळीकरांकडून भाजपला धक्का...
दोन गट व तीन गण राखले; शिवसेनेने एक गट, दोन गण केले काबीज
कास, ता. ९ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत जावळी तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला धक्का बसला आहे. त्यांना दोन गट व तीन गण राखण्यात यश आले आहे, तर विरोधी पक्षातील शिवसेना व राष्ट्रवादीने एकत्रित लढत मत विभाजन टाळून समाधानकारक यश मिळवले.
शिवसेनेने कुसुंबी गट गणांसह काबीज करत ज्ञानदेव रांजणेंना धक्का दिला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी घरच्या मैदानात शिल्पा शिंदे या एकमेव उमेदवार निवडून आणत मैदान राखले. जावळीचा निकाल संमिश्र असला तरी सत्ताधारी भाजपला विचार करायला लावणारा ठरला आहे.
सकाळी दहा वाजता तहसील कार्यालयाच्या आवारात मतमोजणी सुरुवात झाली. गट व गणातून एकूण १४ फेऱ्यांमध्ये हे निकाल स्पष्ट झाले.
म्हसवे गटात अपेक्षेप्रमाणे भाजपचे उमेदवार वसंतराव मानकुमरे यांनी २२२७ मतांनी विजय मिळवला. मानकुमरे यांना ९८९८ मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिवसेनेचे संदीप पवार यांना ७६७१ मते मिळाली. या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार संतोष शिराळे यांना ३०० मते मिळाली, तर १६५ मते नोटाला मिळाली. श्री. मानकुमरे मोठ्या फरकाने विजयी होतील, अशी अपेक्षा असताना मताधिक्य घटल्याने ते नाराज दिसत होते.
म्हसवे गटातील खर्शी बारामुरे गण भाजपने राखला. या गणात भाजपचे गोरख महाडिक विजयी झाले. महाडिक यांना ४४२९ मते मिळाली, तर त्यांच्या विरोधातील राष्ट्रवादीचे विठ्ठल गोळे यांना ३५६३ मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार किरण गायकवाड यांना २१३ मते मिळाली, तर नोटाला या ठिकाणी १२१ मते मिळाली.
म्हसवे गट भाजपने राखला असला, तरी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे गाव असलेल्या हुमगावमुळे लक्ष वेधलेल्या म्हसवे गणात शिंदे यांच्या निकटच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार शिल्पा शिंदे यांनी १९५ मतांनी विजय मिळवला. शिल्पा शिंदे यांना ४८५० मते मिळाली. भाजपच्या रेश्मा पोफळे यांना ४६५५ मते मिळाली. अपक्ष संगीता भिसे यांना ८३ मते मिळाली, तर ११९ मध्ये नोटाला पडली.
गेली तीन टर्म शिवेंद्रसिंहराजे यांना हुलकावणी देणाऱ्या कुडाळ गटात यावेळी मात्र भाजपने एकहाती वर्चस्व राखले. या गटात भाजपच्या उमेदवार जयश्री गिरी यांनी सर्वात मोठा ६७१६ मतांनी विजय मिळवला. जयश्री गिरी यांना ११ हजार ९१७ मते मिळाली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार राष्ट्रवादीच्या पूनम नायकुडे यांना ५२०१ मते मिळाली. या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार जयश्री शेवते यांनीही २३६७ मते घेऊन चांगली कामगिरी केली. नोटालाही ३०० मते मिळाली.
कुडाळ गटातील कुडाळ गणात अपेक्षेप्रमाणे प्रतापगड कारखान्याचे अध्यक्ष व भाजपचे उमेदवार सौरभ शिंदे यांनी बाजी मारली. सौरभ शिंदे यांना ५२०९ मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार राष्ट्रवादी शप गटाचे राजेंद्र शिंदे यांना ३१३२ मते मिळाली. या ठिकाणी शिवसेना उबाठा गटाचे प्रशांत तरडे हे ६०९ मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. अपक्ष राजेंद्र शेवते यांना अवघी १९३ मते मिळाली, तर नोटाला मतदान करणाऱ्यांची संख्या १३८ एवढी होती.
कुसुंबी गटातील कुसुंबी गण व आंबेघर तर्फ मेढा हा गणही भाजपला गमवावा लागला. आंबेघर तर्फ मेढा गणात शिवसेनेचे आतिश कदम ७२२ मतांनी विजयी झाले. आतिश कदम यांना ५१७५ मते मिळाली, तर भाजपचे विजय सपकाळ यांना ४४५३ मते मिळाली. कुसुंबी गणात अनपेक्षितपणे शिवसेनेच्या सुनीता दुंदळे विजयी झाल्या. भाजपच्या उमेदवार पुष्पा चिकणे यांना ३७६७ मते मिळाली, तर सुनीता दुंदळे यांना ४२४९ मते मिळाली. दुंदळे यांचा ४८२ मतांनी विजय झाला.
जिल्हा बँकेचा वचपा?
सर्वात धक्कादायक निकाल कुसुंबी गटात लागला. दोन गणांसह संपूर्ण गट शिवसेनेने काबीज केला. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व भाजपच्या विद्यमान उमेदवार अर्चना रांजणे यांचा या गटात १८० मतांनी शिवसेनेच्या कविता ओंबळे यांनी पराभव केला. अर्चना रांजणे यांना ८७७१ मते मिळाली, तर कविता ओंबळे यांना ८९५१ मते मिळाली. अपक्ष कल्पना पार्टे यांना १२८ मते मिळाली. या विजयाने शिवसेनेला तालुक्यात पुन्हा एकदा वर्चस्व गाजवण्याची संधी मिळाली. शिवसेना संपर्कप्रमुख अंकुश कदम व एकनाथ ओंबळे यांनी जिवाचे रान करत केलेला प्रचार कामी आला, तर शिवेंद्रसिंहराजे कुसुंबी गटात त्यांचे सहकारी ज्ञानदेव रांजणे यांचा पराभव रोखू शकले नाहीत. जिल्हा बँकेत झालेल्या पराभवाचा वचपा काढताना शशिकांत शिंदे यांनी या ठिकाणी शिवसेनेला सोबत घेऊन रांजणेंना हरवल्याची चर्चा चांगलीच रंगली.
पंचायत समितीत
समसमान बलाबल
जावळीत पंचायत समितीचे सहा गण असून, भाजपला तीन गण मिळाले आहेत, तर शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या युतीला तीन गण मिळाले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीत समसमान बलाबल झाले असून, जावळीचा सभापती कोणाचा होणार? याची उत्सुकता तालुक्याला लागली आहे.
