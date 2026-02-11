खंडाळा -जय गिरणारी पायी पालखी '' सोहळा
जय गिरणारी पायी पालखी
सोहळ्यास मळदमधून प्रारंभ
महाशिवरात्रीला वलझडवाडीमध्ये आगमन
खंडाळा, ता. ११ : श्री क्षेत्र मळद (ता. बारामती) ते श्री क्षेत्र वलझडवाडी- मोर्वे (ता. खंडाळा) दरम्यान महाशिवरात्रीनिमित्त ‘जय गिरणारी पायी पालखी’ सोहळ्यास प्रारंभ झाला. कालपासून मळद येथून हा प्रारंभ झाला असून, हा पायी पालखी सोहळा १५ फेब्रुवारीला वालझडवाडी येथे पोहोचणार आहे. या सोहळ्यासाठी दरवर्षी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बारामती, पुणे, बीडसह परिसरातून भाविक सहभागी होतात.
श्री क्षेत्र मळद येथून जय गिरणारी पायी पालखी सोहळा काल सुरू झाला. कालचा मुक्काम बारामती, हरिकृपानगर येथे झाला. सोहळ्यात महिला, पुरुष, युवक भक्त सहभागी आहेत. दरम्यान, हरिकृपानगर येथे हजारो दत्त भक्तांच्या उपस्थितीत घोड्याचे पहिले रिंगण झाले. आज सकाळी बारामती येथून माळेगावमार्गे पणदरे (ता. बारामती) येथे श्री भैरवनाथ मंदिर येथे पालखी सोहळा मुक्कामी आला. १२ फेब्रुवारीला पणदरे येथून कोराळे, वडगाव निंबाळकरमार्गे श्री क्षेत्र सोमेश्वर, करंजे (ता. बारामती) येथे मुक्काम होईल. तिथे घोड्याचे दुसरे रिंगण होईल. १३ फेब्रुवारीला श्री क्षेत्र करंजे येथून सोमेश्वर कारखाना, नीरा, दत्त घाटमार्गे सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करेल. लोणंद येथील ज्ञानेश्वर माऊली महाराज पालखी तळ येथे मुक्काम करेल. १४ फेब्रुवारीला लोणंद येथून सोहळा एमआयडीसी लोणंदमार्गे भैरवनाथ मंदिर वाघोशी (ता. खंडाळा) येथे मुक्कामी येईल. शेवटच्या दिवशी १५ फेब्रुवारीला वाघोशी येथून दऱ्यातील मारुती मंदिर येथे महाशिवरात्री एकादशीनिमित्त फराळ होणार आहे. हा पायी पालखी सोहळा श्री क्षेत्र वलझडवाडी क्षेत्रावर याच दिवशी सांयकाळी पाच वाजता पोहोचणार असून, तिथेही घोड्याचे उभे रिंगण व तिसरे गोल रिंगण होणार आहे.
श्री क्षेत्र वलझडवाडी येथे सद्गुरू पडळकर महाराज यांच्या मार्गदर्शनाने महाशिवरात्री एकादशीनिमित्त रात्री बारा वाजता बेलफुले वाहण्याचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर दत्त नवनाथ गिरणारी टेकडीला पालखीच्या प्रदक्षिणा घातल्या जातील. त्यानंतर महाप्रसाद हाेईल.
मळद ः जय गिरणारी दत्त पालखी सोहळ्यात आकर्षक फुलांनी सजवलेला रथ.
