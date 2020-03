मराठी चित्रपट ग्लोबल होत असल्याचा आनंद - वर्षा उसगावकर

पुणे - ‘मी चित्रपटांमध्ये काम करीत असताना मराठी चित्रपट हे प्रादेशिक होते; पण आता ते ग्लोबल होत आहेत. अशा चित्रपटांमध्ये काम करायला मिळत असल्याने आजच्या अभिनेत्री भाग्यवान आहेत, त्यामुळे मला त्यांचा हेवा वाटतो,’’ अशी भावना अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी व्यक्त केली. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित महिला चित्रपट महोत्सवाच्या उद्‌घाटनावेळी त्या बोलत होत्या. महिला पत्रकारांचा आयाम गट, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि आशय फिल्म क्‍लब यांनी महोत्सवाचे प्रभात रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (एनएफएआय) येथे आयोजन केले होते. ‘रिअल टू रिल’ अशी महोत्सवाची संकल्पना होती. पत्रकार करुणा पुरी यांना आयाम महिला पत्रकारिता पुरस्काराने गौरविण्यात आले. मनस्विनी प्रभुणे, प्राची बारी, नम्रता फडणीस, मेघा शिंपी, स्वाती जरांडे आणि अपर्णा देगावकर, ‘एनएफएआय’चे संचालक प्रकाश मगदूम, ‘आशय’चे सतीश जकातदार, सुप्रिया चित्राव या वेळी उपस्थित होते. मंदार कुलकर्णी यांनी वर्षा उसगावकर यांच्याशी संवाद साधला. उसगावकर म्हणाल्या, ‘‘आमच्या वेळी प्रादेशिक कलाकार म्हणून आमच्यावर शिक्का बसला होता. आज ती परिस्थिती नाही. मराठी कलाकारांचे कौतुक आज सगळीकडेच होत आहे आणि त्यामुळेच मला हेवा वाटतो. कलात्मक सिनेमादेखील आज व्यावसायिक यश मिळविताना पाहून समाधान मिळते. ‘वेबसीरिजचे पेव’ ही चिंताजनक बाब आहे. मात्र असे असले तरी त्यातून हाताळले जाणारे विषय हे मानसिकतेला छेद देणारे आहेत.’’ सुप्रिया चित्राव यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. महानटी हा चित्रपट या वेळी दाखवण्यात आला.

Web Title: The joy of Marathi film being global varsha usgaonkar