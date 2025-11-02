Junnar Fraud : अटकेची भीती दाखवत सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांची ५३ लाखाची फसवणूक

जुन्नर : पोलीस असल्याचे बतावणी करून अटकेची भीती दाखवून धामणखेल ता.जुन्नर येथील सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांची ५३ लाख ७० हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी जुन्नर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली..याबाबतची फिर्याद सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी नवनाथ चिंत्तू रघतवान यांनी दिली आहे. आरोपीनी रघतवान यांना ९ ऑक्टोबर व त्यानंतर वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरून वेळोवेळी व्हिडिओ कॉल करून पोलीस असल्याचे सांगितले.तुमच्या खात्यात दोन कोटी रुपये जमा झाले आहेत.तुम्ही देशद्रोही सारखे गुन्हे केले आहेत..Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.यामधून वाचायचे असेल तर आम्हाला पैसे पाठवावे लागतील असे सांगितले.रघतवान यांच्या बँक ऑफ इंडिया यामधील ठेवी मोडण्यास भाग पाडून त्यावरील रक्कम ४१ लाख २० हजार रुपये अकज्योती ट्रान्सपोर्टिंग लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे खाते क्रमांक 032861900004025 वर ता.१०आक्टोबर रोजी आरटीजीएस करण्यास भाग पाडले.याचबरोबर रघतवान यांना पत्नीचे दागिने गहाणखत करून कट्टा कोंडोलो राव याचे नावे खाते क्रमांक 08420110065327 वर १२ लाख ५० हजार रुपये आरटीजीएस करण्यास भाग पाडले..रघतवान यांचा विश्वास संपादन करून वरील मोबाईल क्रमांक वापर करणाऱ्या व्यक्तींनी रघतवान यांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची भीती दाखवून ५३ लाख ७० हजाराची फसवणूक केली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले असल्याचे अवचर यांनी सांगितले. कट्टा कोंडलो राव(पूर्ण पत्ता माहीत नाही)तसेच विविध मोबाईल नंबर वापर करणाऱ्या विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे तसेच आय टी ऍक्टचे विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अधिक तपास पोलीस निरीक्षक किरण अवचर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.