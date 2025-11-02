पुणे

Junnar Fraud : अटकेची भीती दाखवत सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांची ५३ लाखाची फसवणूक

Cyber Crime : जुन्नर तालुक्यातील धामणखेल येथील एका सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्याला आरोपींनी 'पोलीस' असल्याचे सांगून देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची भीती दाखवत त्यांच्या बँक ठेवी आणि पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून एकूण ५३ लाख ७० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जुन्नर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जुन्नर : पोलीस असल्याचे बतावणी करून अटकेची भीती दाखवून धामणखेल ता.जुन्नर येथील सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांची ५३ लाख ७० हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी जुन्नर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.

