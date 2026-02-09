जुन्नर पंचायत समितीत सत्तेचा पेच
ओतूर, ता. ९ : जुन्नर पंचायत समितीवर शिवसेना की राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाचा झेंडा फडकणार याबाबत निकालात स्पष्टता नसल्याने जुन्नर पंचायत समिती सभापतिपद शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात जाणार या बाबत तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. जुन्नर पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे ८ उमेदवार विजयी झाले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस ६, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा एक व भाजपचे एक असे उमेदवार विजयी झाले आहेत.
या निकालामुळे एकूणच आमदार शरद सोनवणे शिवसेनेचा सभापती बनवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे किंवा भाजपच्या विजयी उमेदवाराला उपसभापतिपद देऊन पंचायत समिती शिवसेना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची शिवसेना सूत्रांकडून माहिती देण्यात आली. जुन्नर पंचायत समिती सभापतिपद हे अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखीव असून शिवसेनेकडून कमल शेळकंदे या सभापतिपदासाठी प्रमुख दावेदार आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आशा डावखर व अश्विनी केदारी या दोन सदस्य ही सभापतिपदासाठी पात्र आहेत. जुन्नर तालुक्यातील सभापती कोण होणार हे येणाऱ्या काळात कळेलच.
गणनिहाय विजयी उमेदवार (मते, पक्ष)
उदापूर : आशा डावखर (६१५०, राष्ट्रवादी काँग्रेस )
डिंगोरे : नीलम आमले (६१५८, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
ओतूर : प्रशांत डुंबरे (५७७४, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
धालेवाडी तर्फे हवेली : उल्का मोरे (५०४८, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
पिंपळवंडी : जयसिंग पोटे (६३७१, शिवसेना)
आळे : सपना शिंदे (५१७३, शिवसेना)
राजुरी : शांताराम दाते (७४८५, शिवसेना)
बेल्हे : राजेंद्र पिंगट (६७७९, शिवसेना)
बोरी बुद्रुक : संभाजी चव्हाण (६२१५, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
खोडद : माधुरी नीलख (६६७०, शिवसेना)
नारायणगाव : सुषमा वाव्हळ (६७७३, शिवसेना)
वारूळवाडी : जयश्री बनकर (३९५५, शिवसेना)
सावरगाव : संजय वऱ्हाडी (४२४१, भाजप)
कुसूर : अमित ढोले (५२६०, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
बारव : अश्विनी केदारी (४९३०, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
तांबे : कमल शेळकंदे (४१८३, शिवसेना)
