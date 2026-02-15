ढेबेवाडी काकासाहेब चव्हाण स्मृतिदिन कार्यक्रम
स्वातंत्र्यलढ्यात काकासाहेबांचे योगदान मोलाचे
आनंदराव चव्हाण; तळमावल्यातील महाविद्यालयात स्मृतिदिनी अभिवादन
ढेबेवाडी, ता. १५ : सर्वसामान्य माणसाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे थोर स्वातंत्र्यसेनानी (कै.) बी. एन. तथा काकासाहेब चव्हाण खऱ्या अर्थाने जनसेवक होते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले, असे प्रतिपादन साहित्यिक आनंदराव चव्हाण यांनी केले.
स्वातंत्र्यसैनिक (कै.) बी. एन. तथा काकासाहेब चव्हाण यांच्या ५५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त तळमावले (ता. पाटण) येथील काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालय व वाल्मीकी विद्यामंदिरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ॲड. राम होगले, चंद्रशेखर दोडमणी, शंकर माटेकर, प्राध्यापक, आजी- माजी विद्यार्थी, शिक्षक, ग्रामस्थ, कर्मचारी आदी उपस्थित होते. प्राचार्या डॉ. यू. ई. साळुंखे अध्यक्षस्थानी होत्या.
श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘काकासाहेब चव्हाण तालुका पंचायत समितीचे पहिले सभापती असताना व राजकीय क्षेत्रात वावरताना त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे बहुजन समाजाला शिक्षण घेता आले. सर्वसामान्य माणसाला उभे करण्याचे काम त्यांनी केले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मुलामुलींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले. प्रतिसरकारच्या आंदोलनातून अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या जिवाची बाजी लावून इंग्रज सरकारशी निकराने झुंज दिली. या लढ्यात काकासाहेब अग्रणी होते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. काँग्रेस पक्षाशी ते एकनिष्ठ राहिले.’’
प्रभारी प्राचार्या साळुंखे यांचे भाषण झाले. डॉ. गवराम पोटे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. सचिन पुजारी, प्रा. दीपाली पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. बी. एस. सालवाडगी यांनी आभार मानले.
B08118
तळमावले : काकासाहेब चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनी अभिवादनप्रसंगी आनंदराव चव्हाण, उषादेवी साळुंखे, ॲड. राम होगले, चंद्रशेखर दोडमणी, शंकर माटेकर आदी.
----------------