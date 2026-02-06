कळसला चिंकारांच्या कळपांमुळे माळरानांच्या सौंदर्यात भर
कळस, ता. ६ ः कळस (ता. इंदापूर) परिसरातील वाळलेल्या गवताने सोनेरी झालर पांघरलेल्या बोडक्या माळरांनामध्ये चिंकारा हरणांचे कळप चरताना दिसत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी हिरवाईने नटलेले डोंगर आता सोनेरी झाले असल्याने, वाळलेल्या चाऱ्यावर चिंकारा ताव मारत आहेत. या निसर्गरम्य दृश्यामुळे परिसरातील उजाड समजल्या जाणाऱ्या माळरानांना नव्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळे उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रात हिवाळी सफारीसाठी आलेल्या पर्यटकांची पावले कळसच्या माळरानाकडे वळू लागली आहेत.
पहाटेचं तांबड फुटलं की शांत वातावरणात ५ ते १० चिंकारांचा कळप एकत्र चरताना दिसतो. त्यांच्या सावध हालचाली, टवटवीत अंगकाठी आणि वाऱ्यासोबत डुलणाऱ्या गवतामधील त्यांची उपस्थिती पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते. माळरानाच्या रंगाशी मिळता-जुळता रंग असलेले हे चिंकारा शत्रूपासून बचाव करण्यासाठी बोडक्या माळरानाचा चरण्यासाठी पर्याय निवडतात. चिंकारांचे हे विलोभनीय दृश्य पाहण्यासाठी प्राणीमित्र व छायाचित्रकारांची पावले आपसूक या बोडक्या माळांकडे वळू लागली आहेत.
वन्यजीव तज्ज्ञ म्हणाले, चिंकारा हे मोकळ्या, कोरड्या गवताळ प्रदेशात राहणे पसंत करतात. यामुळे बोडकी माळराने त्यांच्यासाठी अत्यंत अनुकूल अधिवास ठरत आहेत. निसर्ग आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने कळस परिसरातील ही बोडकी माळराने आता आकर्षणाचे नवे केंद्र बनत आहे. कडबनवाडीप्रमाणे येथे वन, वन्यजीव संवर्धन व पर्यटन वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून काम होणे गरजेचे आहे.
कळस परिसरात चिंकारांना अभय
कळस गावचे ग्रामदैवत श्री हरणेश्वर असल्याने येथे चिंकारा हरणांना विशेष महत्त्व आहे. ग्रामदैवत हरणेश्वराचे प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्याबाहेर छोटा जलकुंभ व त्यामध्ये चिंकारांच्या खुराचे निशान (पावलांचे ठसे) हे ग्रामस्थांमध्ये हरणांविषयी श्रद्धा निर्माण करते. हरणेश्वर देवामुळे येथे चिंकारांना अभय असल्याने, येथे चिंकारांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते. यामुळे परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.
