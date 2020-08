कळमोडी धरण भरले शंभर टक्के; सांडव्यावरून पाणी वाहण्यास सुरूवात

चास : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यातील आरळा नदिवर असणारे कळमोडी धरण शंभर टक्के भरले असून सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग आरळा नदिपात्रात होत असल्याची माहिती शाखा अभियंता उत्तम राऊत यांनी दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे मागील वर्षी धरण 11 जुलै रोजी शंभर टक्के भरले होते, मात्र चालु वर्षी धरण भरण्यासाठी तब्बल एक महिना वाट पहावी लागली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चास कमान धरणाच्या पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या खेड तालुक्यातील गावांसह आंबेगाव तालुक्याच्या सातगांव पठार भागास वरदान ठरणारे हे धरण मंगळवार ता.11 रोजी रात्री उशिरा पुर्ण क्षमतेने भरताच धरणाच्या सांडव्यावरून 129 क्यूसेक्स वेगाने पाणी वाहण्यास सुरूवात झाली आहे. या धरणात 2010 पासून पुर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होण्यास सुरूवात झाली असून पाण्याचा विसर्ग करण्यासाठी धरणास कोणत्याही प्रकारचे दरवाजे नसून धरण भरताच सांडव्यावरून वेगाने पाणी वाहण्यास सूरूवात होते. कळमोडी धरण परिसरात पावसाचा जोर गेली दोन दिवसांपासून वाढला असून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गाव व परिसरात पावसाचा जोर चांगला राहिल्याने धरणाच्या पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होवून धरण शंभर टक्के भरले. धरणात 42.87 द.ल.घ.मी. म्हणजेच 1.51 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मागील वर्षी धरण भरण्यासाठी 11 जुलै हा दिवस उजाडला होता चालू वर्षी 11 ऑगष्ट हा दिवस उजाडला म्हणजे तब्बल एक महिना उशीरा. कळमोडी धरण व परिसरात एक जुनपासून 534 मीमी. पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. कळमोडी धरण भरल्याने या धरणातून बाहेर पडणारे पाणी चास कमान धरणात येत असल्याने चास कमान धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढण्यास मदत होणार आहे. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

