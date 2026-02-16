क्रांतीवीर भगतसिंग अॅकॅडमीचे यश
MOH26B03245
भाग्यनगर (हैदराबाद) ः कराटे लीग स्पर्धेतील यशस्वी विद्यार्थी.
कराटे लीग स्पर्धेत मोहेळच्या भगतसिंग ॲकॅडमीचे यश
मोहोळ ः भाग्यनगर (हैदराबाद), तेलंगण येथे १२ रोजी झालेल्या हैदराबाद कराटे लीग २०२६ या स्पर्धेमध्ये मोहोळ येथील क्रांतिवीर भगतसिंग ॲकॅडमीच्या कराटेपटूंनी १३ सुवर्ण, ९ रौप्य तर १५ कांस्यपदके जिंकून घवघवीत यश संपादन केले. ओकिनावा मार्शल आर्ट्स ॲकॅडमी इंटरनॅशनलच्या वतीने आयोजित केलेल्या हैदराबाद कराटे लीग-२०२६ स्पर्धा ८ फेब्रुवारीला हैदराबाद, तेलंगण येथे झाल्या. या स्पर्धा काता व कुमिते (फाईट), वेपन काता, ग्रुप काता या प्रकारामध्ये घेण्यात आल्या. यामध्ये मोहोळ येथील क्रांतिवीर भगतसिंग कराटे ॲकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी कुमिते (फाईट) प्रकारामध्ये रुचिरा मंगरूळे, स्वराली सगरे, स्नेहल कोकणे, स्नेहल ठोंबरे, आर्या ठोंबरे, मानसी कोकणे, सिद्धी पांढरे, संस्कृती गायकवाड, आदर्श सुळे यांनी सुवर्णपदक, शौर्य सगरे, आयुष शेटे, अथर्व माडकर, श्रावणी दळवे, दुर्गेश पाटील, यश शिंदे यांनी रौप्य पदक तर ऋषिकेश शेडजाळे, विजय गोडसे, मानसी गोटे, प्रतीक्षा सैनी, आदिती माळी, अनन्या देशमुख, समर्थ कोकणे, समर्थ ढवन, स्वामिनी कांबळे, प्रतीक्षा सैनी, संस्कार गायकवाड, शिवराज सुरवसे यांनी कास्यपदक पटकाविले. काता प्रकारामध्ये : स्वामिनी कांबळे, सिद्धी पांढरे, यश शिंदे, आदर्श सुळे यांनी सुवर्णपदक, मानसी कोकणे, प्रतीक्षा सैनी, शिवराज सुरवसे यांनी रौप्य पदक, तर दुर्गेश पाटील, संस्कार गायकवाड, सांस्कृती गायकवाड यांनी कास्य पदक पटकाविले या सर्व विद्यार्थ्यांना कराटे प्रशिक्षक तथा कराटे अकॅडमी चे प्रमुख दशरथ काळे यांचे मार्गदर्शन लाभले कराटेपटूंच्या या यशाबद्दल सर्वच स्तरातून अभिनंदनचा वर्षाव होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.