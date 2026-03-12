विजयनगर : शेतमाल हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी.
कऱ्हाडला हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू व्हावीत
खरेदी-विक्री, बाजार समितीला आदेश देण्याची मागणी
विजयनगर, ता. १२ : सध्या परिसरासह कऱ्हाड तालुक्यात रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू, तूर आदी शेतमालांची काढणी सुरू आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तालुका खरेदी- विक्री संघ व शेती उत्पन्न बाजार समिती येथे तूर व हरभरा, गहू या शेतमालाची हमीभाव खरेदी करण्यासाठी हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी तालुका सहकार उपनिबंधक अपर्णा यादव यांच्याकडे केली आहे.
नाफेड, शासनाच्या सहकार व पणन विभागाने राज्यातील सहकारी खरेदी- विक्री संघ व बाजार समित्यांच्या माध्यमातून हरभरा, तूर, गहू आदी शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत (एमएसपी) हरभरा पिकासाठी प्रतिक्विंटल पाच हजार ८७५, तुरीसाठी प्रतिक्विंटल आठ हजार रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला आहे. सुपने- तांबवे परिसरासह तालुक्यात रब्बी हंगामातील पिकांची काढणी सुरू आहे. मात्र, हमीभाव केंद्रे सुरू नसल्यामुळे खासगी व्यापारी मनमानी करून नेहमीप्रमाणे कमी दराने शेतमाल खरेदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहेत.
कऱ्हाड ः अपर्णा यादव यांच्याकडे निवेदन देताना शिवाजी पाटील, विनोद जाधव, पराग शहा, आनंदराव थोरात, अशोक साळुंखे, संतोष पाटील आदी. (जीवन पाटील : सकाळ छायाचित्रसेवा)
...........................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.