करमाळ्यात सहा जिल्हा परिषद व 12 पंचायत समिती साठी शांततेत मतदान

लोगो : करमाळा तालुका
---
KOR26B10585
करमाळा : उमरड (ता. करमाळा) येथे मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही मतदानासाठी लागलेली रांग.
---
मतदान शांततेत; मतदारांचा उत्साह कमी
६ गट अन् १२ गणांसाठी मतदान; चारनंतर केंद्रांवर वाढल्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. ७ : करमाळा तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद गट व बारा पंचायत समिती गणांसाठी आज (शनिवारी) मतदान झाले. मात्र मतदारांमध्ये अपेक्षित उत्साह दिसून आला नाही. सकाळपासून मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. दुपारी चारनंतर मात्र अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या. संपूर्ण तालुक्यात शांततेत मतदान पार पडले.
निवडणुकीसाठी मैदानात उतरलेल्या उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतदारांना मतदानासाठी आणण्याची लगबग दिसून आली. मात्र प्रत्यक्ष मतदारांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे नव्हता.
केम, वांगी, चिखलठाण, वीट, पांडे व कोर्टी या सहा जिल्हा परिषद गटांपैकी वीट गटात बाहेरगावाहून आलेल्या मतदारांची संख्या तुलनेने अधिक होती. या गटात भाजपच्या अश्विनी चिवटे व करमाळा तालुका विकास आघाडीच्या रत्नमाला भोसले यांच्यात थेट लढत आहे.
तालुक्यातील दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांनी सकाळपासूनच समर्थकांचे मतदान करून घेण्यासाठी नियोजन केले होते. वाड्या-वस्त्यांवरील वयोवृद्ध व महिला मतदारांसाठी वाहतुकीची सोय करण्यात आली होती. दुपारी चारनंतर उमरड, कोर्टी, चिखलठाण, पोथरे, केम, कंदर, साडे जेऊर, पांडे व वांगी या मतदान केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर रांगा लागल्या. मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही काही ठिकाणी मतदान सुरू होते.
आमदार नारायण पाटील यांनी जेऊर येथे मतदानाचा हक्क बजावला. भाजपच्या पांडे जि.प. गटाच्या उमेदवार रश्मी बागल व माजी आमदार श्यामल बागल यांनी मांगी येथे मतदान केले. वाशिंबे येथे दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य रामदास झोळ यांनी मतदान केले.
केडगाव (ता. करमाळा) येथे रस्त्याच्या कामाच्या मागणीसाठी काही नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. तरीही काही मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सर्व राजकीय पक्षांनी मतदानासाठी प्रयत्न केले; मात्र अनेक मतदार घरी असूनही मतदानासाठी बाहेर न पडल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे एकूण मतदानाची टक्केवारी कमी राहिली.
---
चौकट
ठळक बाबी...
- दुपारी चारनंतर अनेक मतदान केंद्रांवर वाढल्या रांगा
- वीट जि.प. गटात बाहेरगावच्या मतदारांचा सहभाग जास्त
- केडगाव येथे रस्त्याच्या कामासाठी मतदानावर बहिष्कार
- आमदार, उमेदवारांकडून दिवसभर गावागावांत भेटी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.