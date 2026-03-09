विविध राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये कर्मयोगी पॉलिटेक्निक संघाचे उल्लेखनीय यश
कर्मयोगी पॉलिटेक्निकचे क्रीडा स्पर्धेमध्ये यश
पंढरपूर : इंटर इंजिनियरिंग डिप्लोमा स्टुडंट स्पोर्ट असोसिएट यांच्या वतीने राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धा नुकत्याच पार पडल्या. या स्पर्धेत पंढरपूरच्या कर्मयोगी पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांनी यश संपादन करून अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या अंतिम सामन्यामध्ये उपविजेतेपद पटकाविले. या स्पर्धा जुन्नर येथील समर्थ पॉलिटेक्निकमध्ये झाल्या. या स्पर्धेत एकूण १२ संघाने सहभाग नोंदवला होता. यामध्ये गीता डी तटकरे कॉलेज, रायगड विरुद्ध कर्मयोगी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (पॉलिटेक्निक) पंढरपूर यांच्यामध्ये अंतिम सामना चुरशीचा झाला. यामध्ये कर्मयोगी पॉलिटेक्निक कॉलेजला उपविजेतेपद मिळाले. तसेच इंटर इंजिनिअरिंग डिप्लोमा स्टुडंट स्पोर्ट असोसिएट यांच्या वतीने सी झोन ॲथलेटिक्स स्पर्धा कर्मयोगी पॉलिटेक्निक कॉलेज पंढरपूर येथे पार पडल्या होत्या. या स्पर्धेत कर्मयोगीची विद्यार्थिनी कुमारी पायल वाघमारे ४०० मीटर व २०० मीटर मध्ये विजेती तर अंकिता जाधव ४०० मीटर रनिंगमध्ये उपविजेती ठरली. सृष्टी पिसाळ लांब उडी स्पर्धेमध्ये व तेहरी उडी मध्ये विजेती ठरली. तसेच ऋतुजा सर्जे भालाफेक स्पर्धेमध्ये उपविजेती तर माऊली वाघमारे याने १५०० मीटरमध्ये विजेतेपद पटकाविले. क्रीडा स्पर्धेतील उल्लेखनीय यशाबद्दल श्री पांडुरंग प्रतिष्ठानचे विश्वस्त रोहन परिचारक, प्राचार्य डॉ. अजित कणसे, प्राचार्य डॉ. एस. पी. पाटील, गणेश वाळके यांनी विद्यार्थ्यांचा सन्मान झाला.
