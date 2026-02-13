कर्मयोगी पब्लिक स्कूलचे क्रीडा भारती स्पर्धेमध्ये घवघवीत यश
UPR26B07445
पंढरपूर : शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये यश मिळवलेले कर्मयोगी पब्लिक स्कूलचे विद्यार्थी.
...........
‘कर्मयोगी’च्या विद्यार्थ्यांची क्रीडा स्पर्धेमध्ये बाजी
........
वीस शाळांमधील सुमारे ६०० स्पर्धकांचा सहभाग
पंढरपूर, ता. १३ : पंढरपूर येथील क्रीडा भारतीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये येथील कर्मयोगी पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली. ही स्पर्धा येथील एमआयटी विश्वशांती गुरुकुलच्या मैदानावर नुकतीच पार पडली. या स्पर्धेत सोलापूर, पुणे, दौंड, मंगळवेढा, सांगोला, बार्शी येथील वीस शाळांमधील सुमारे ६०० स्पर्धक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
यामध्ये कबड्डी, हॉलीबॉल, मैदानी बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, तायक्वांदो, कराटे, जलतरण, क्रिकेट, योगासन या स्पर्धांना झाल्या. या स्पर्धेमध्ये शेळवे कर्मयोगी पब्लिक स्कूलच्या खेळाडूंनी विविध विभागस्तरीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये खालील प्रमाणे यश संपादन केले. श्री पांडुरंग प्रतिष्ठानचे विश्वस्त रोहन परिचारक, रजिस्ट्रार गणेश वाळके, मुख्याध्यापक सीबा नारायण दास यांच्यासह शिक्षकांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सन्मान केला. विजेत्यांना क्रीडाशिक्षक दत्तात्रय शिरसट यांचे मार्गदर्शन लाभले.
स्पर्धेतील विजेते खेळाडू
आर्यन शिरसट (आठवी) थाळीफेक प्रथम, गणेश देठे (आठवी) थाळीफेक द्वितीय, तोषीत भुसनर (आठवी) 200 मीटर धावणे, प्रथम, सृष्टी नागणे (आठवी) थाळीफेक प्रथम
प्रगती सावंत (आठवी) थाळीफेक द्वितीय, कल्याणी होळकर (आठवी) 200 मीटर प्रथम, हर्षदा लेझे (सातवी) गोळा फेक द्वितीय, अर्पिता लोकरे (सातवी) गोळा फेक तृतीय, सृष्टी शिंदे (सातवी) 200 मीटर धावणे प्रथम, सिद्धी नागटिळक (सातवी) 200 मीटर धावणे तृतीय, संचिता लोकरे (सहावी) गोळा फेक प्रथम, प्रणाली बागल (पाचवी) 100 मीटर धावणे प्रथम, दिग्विजा पवार (पाचवी) गोळा फेक द्वितीय, सार्थक साळुंखे (सातवी) 200 मीटर धावणे प्रथम, स्वरा असबे (पाचवी) गोळा फेक द्वितीय, तसेच सांगी खेळामध्ये 14 वर्षाखालील मुले क्रिकेट प्रथम, 14 वर्षांखालील मुले कबड्डी द्वितीय, 17 वर्षाखालील मुले कबड्डी प्रथम, तर 17 वर्षाखालील मुले हॉलीबॉल तृतीय क्रमांक प्राप्त करून यश संपादन केले.
