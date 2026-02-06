करमाळा तालुक्यातील 244 मतदान केंद्र
लोगो : करमाळा तालुका
---
PNE26V93366
करमाळा : तालुक्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदान साहित्य घेऊन जाताना कर्मचारी.
---
२४४ मतदान केंद्रांवर
साहित्य अन् कर्मचारी पोच
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. ६ : करमाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशासनाच्या वतीने पूर्ण तयारी करण्यात आली असून, तालुक्यातील २४४ मतदान केंद्रांवर मतदान साहित्य व कर्मचारी पोच करण्यात आले आहेत. ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गणांसाठी करमाळा तालुक्यात शनिवारी (ता. ७) मतदान होत आहे.
करमाळा तहसील परिसरात मतदान साहित्य वाटपाचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. ६) सकाळपासूनच मतदान प्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य वाटप करण्यास प्रारंभ केला. मतदान कर्मचारी व साहित्य संबंधित केंद्रांवर पोच करण्यासाठी एसटी बसगाड्या व खासगी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल कारंडे सर्व मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना देत होते.
करमाळा तालुक्यात २४४ मतदान केंद्रे आहेत. या केंद्रांवर प्रत्येकी २४४ बॅलेट पेपर व बॅलेट युनिट संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पंचायत समिती गणासाठी २ याप्रमाणे २४ क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. तर ६ जिल्हा परिषद गटासाठी ४ क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. एक कंट्रोल व एक बॅलेट युनिट असे दोन युनिट आहेत. साहित्य ने-आण करण्यासाठी ३१ राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्या, १५ जीप व अन्य ३० इतर वाहने ताब्यात घेतली आहेत.
