कास - कास समिती व वनविभागाचे पर्यावरण पूरक काम....
‘कास’वर वन्यप्राणी सुरक्षा, वणवा नियंत्रण
समिती- वन विभागाकडून पर्यावरणपूरक काम; निसर्ग संवर्धनाला हातभार
सकाळ वृत्तसेवा
कास, ता. १५ : जागतिक वारसास्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पुष्प पठार कासचे संवर्धन करण्यासाठी या परिसरातील सहा गावांची कास कार्यकारी समिती आहे. वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली समिती व वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नातून कास परिसरातील पर्यावरण व निसर्ग संवर्धनाचे काम उत्कृष्टरीत्या होत आहे. त्यामुळे वणव्यावर नियंत्रण, चोरट्या शिकारीस आळा, वन्यप्राण्यांना मुबलक पाणी आदी कामे झाली आहेत.
कास पठार समितीअंतर्गत सहा गावे असून, यात आटाळी, कासानी, पाटेघर, कास, कुसुंबी, एकीव यांचा समावेश आहे. कास पठारावरील स्वयंसेवक यासाठी मेहनत घेत असून, वन विभाग व कास पठार समितीमध्ये समन्वय ठेवून कामे केली जात आहेत. कास पठारावर मोठ्या प्रमाणात वन्यप्राण्यांचा वावर आहे. त्यामध्ये रानगवे, रानडुक्कर, ससे, सांबर, भेकर, साळिंदर, बिबट्या आदी प्राणी आहेत. कास पठारावरील स्वयंसेवक दिवस व रात्रगस्त करून शिकारीस आळा घालत आहेत. या भागात वणवा लागल्यास तत्काळ तो विझवला जात आहे. वन विभाग आणि समिती यांचा समन्वय असल्यास चांगली कामे करता येतात, असे कास पठारावर दिसून येते. कास पठारावरील पाणवठ्यामुळे वन्यप्राण्यांना योग्य ठिकाणी व मुबलक पाणी उपलब्ध होत आहे. या परिसराचे वनपाल राजाराम काशीद कास पठार परिसरात नियमित गस्त करत आहेत. त्यामुळे शिकाऱ्यांनी धसका घेतला आहे. रात्री- अपरात्री गस्त होत असल्याने आजूबाजूच्या गावात चोरीचे प्रमाण बंद झाले आहे.
............
काेट
...................
वन्यप्राण्यांना कृत्रिम पाणवठ्यांमुळे मुबलक पाणी मिळत आहे. कास धरणातून पठारावरील कृत्रिम पाणवठ्यात स्वयंसेवक नियमित पाणी भरत आहेत. समन्वयातून काम केल्याने परिसरात निसर्ग संवर्धनाचे काम होत आहे.
- राजाराम काशीद,
वनपाल, रोहोट
........
चाैकट
................
सहा गावांत ३५ कृत्रिम पाणवठे...
कास पठार कार्यकारी समिती व वन विभाग यांच्यामार्फत पठारावरील या गावात ३५ कृत्रिम पाणवठे तयार केले आहेत. सध्या उन्हाळा सुरू झाल्याने कास धरणातून टँकरने पाणी आणून कृत्रिम कुंडात सोडले जाते.
.........
B04567,
B04568
कास ः कृत्रिम पाणवठ्यावर नियमित पाणी भरल्याने वन्यप्राण्यांची पाण्याची सोय होत आहे.
.............................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.