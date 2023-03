Kasba ByPoll : कसबा पोटनिवडणुकीत आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांविरोधात निवडणूक आयोगाकडं तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. प्रचारादरम्यान धर्माचा उल्लेख करत समाजात दुही माजवल्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. (Kasba Bypoll Complaint against Devendra Fadnavis regarding violation of code of conduct)

कसबा पोटनिवडणुकीतील महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडं ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रार पत्रात त्यांनी आरोप केला की, "नुकत्याच पार पडलेल्या कसबा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे.

२३ फेब्रुवारी रोजी कसब्यात केलेल्या भाषणात फडणवीसांनी हिंदुत्वाचा उल्लेख करत स्पष्टपणे मतदारांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या या भाषणातून निवडणूक प्रचारात धर्माचा वापर करून समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न केल्याचे व त्याद्वारे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असं या तक्रारीत धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.