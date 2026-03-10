रयत आधार कडून नारी शक्तीचा सन्मान
कातरखटावमध्ये नारीशक्तीचा सन्मान
कातरखटाव, ता. १० ः रयत आधार सोशल फाउंडेशनच्या वतीने कातरखटाव येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त नारीशक्तीचा सन्मान करण्यात आला.
यामध्ये कातरखटाव येथील व्यवसाय, सेवा, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करून महिलांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले व सर्व महिलांचे कौतुक केले. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुढाकार घेऊन काम केले पाहिजे व समाजात आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले पाहिजे, असे मत रयत आधार सोशल फाउंडेशनच्या कार्यकारी अध्यक्षा पूजा मकरंद बोडके यांनी व्यक्त केले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्या मीनाक्षी बागल, वर्षा तावडे, सुजाता यादव, हेमलता बागल, सोनम बागल, दिलशाद तांबोळी, वंदना तुपे, प्राची पोरेंसह सर्व महिला उपस्थित होत्या. रयत आधार सोशल फाउंडेशनचे काम कौतुकास्पद असून, भविष्यात अशाप्रकारेच काम करत राहावे, अशी भावना उपस्थित महिलांनी व्यक्त केली.
00309
कातरखटाव ः महिलांचा सन्मान करताना मान्यवर. (धनंजय चिंचकर ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
