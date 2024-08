पुणे

Pune Dam Water Level: खडकवासला धरण साखळीत ९० टक्के पाणीसाठा; नदीकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

What are the 4 dams of Pune? खडकवासला धरण साखळी ९० टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. सध्या पावसाचा ऑरेंज अलर्ट (इशारा) असल्याने नदीकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे.