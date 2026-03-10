खैरावमधील समाधान शिबिरात ९८ प्रकरणे निकाली
खैराव (ता.माढा) ः येथील छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरात लाभार्थ्यांस दाखला देताना तहसिलदार संजय भोसले, पांडुरंग भडकवाड व महसूल अधिकारी व ग्रामस्थ.
माढा, ता. १० : दारफळ महसूल मंडळातील खैराव (ता. माढा) गावात आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरात ९८ प्रकरणे तहसीलदार संजय भोसले यांनी निकाली काढली.
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराचे शनिवारी (ता. ७) आयोजन केले. शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच जानकीबाई मस्के होत्या. शिबिरास तहसीलदार संजय भोसले, उपसरपंच पंडितराव पाटील, माजी सरपंच विलासराव देशमुख, नायब तहसीलदार पांडुरंग भडकवाड तसेच पुरवठा नायब तहसीलदार प्रीतम पवार उपस्थित होते.
शिबिराचे प्रास्ताविक ग्राममहसूल अधिकारी एस. एस. कोंडगुळे यांनी केले. पांडुरंग भडकवाड यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. या शिबिरामध्ये विविध महसुली कामे, प्रमाणपत्रांचे वितरण तसेच ग्रामस्थांच्या अडचणींचे निराकरण केले. शिबिरात १० फेरफार, सात सातबारा, ४६ सातबारा व आठ अ डिजिटल, २४ विविध प्रमाणपत्रे, तीन विविध अर्ज, आठ अकृषक नोंदी करण्यात आल्या. मानेगावचे ग्राममहसूल अधिकारी ए. एस. धवन यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
