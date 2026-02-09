खंडाळा - खंबाटकी घाट परिसरात जाळपट्टा
खंबाटकी घाटात वन विभागाकडून जाळपट्टा
जंगलांचे आगीपासून होणार संरक्षण; नुकसानीला बसणार आळा
खंडाळा, ता. ९ : सातारा- पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट परिसरात तालुका वन विभागाच्या वतीने जाळपट्टा काढण्यात आला आहे. यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात या जंगलाला लागणाऱ्या आगीपासून संरक्षण आणि होणाऱ्या नुकसानीस आळा बसणार आहे.
तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी मारुती निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली खंडाळा वनपाल अमित वाजे, वनरक्षक सूर्याजी ठोंबरे व वनमजूर दीपक आवटे यांनी परिश्रम घेत या खंबाटकी घाटाभोवती तसेच परिसरातील डोंगररांगेच्या पायथ्याशी १० ते १५ फूट रुंदीचा जाळपट्टा काढण्यात आला, तसेच डोंगररांगेतील शेजारील गावागावांत एक फेब्रुवारी ते सात फेब्रुवारीदरम्यान सुरू असलेल्या वनवणवा सप्ताहामध्ये या घाटाशेजारील गावात जनजागृती करण्यात आली.
यावेळी आपल्या रानात गवत काडी पेटविल्यास वणवा लागू नये, याची काळजी कशी घ्यावी? व वणव्यामुळे होणारे नुकसान याबाबत या गावात वन विभागाकडून जनजागृती करण्यात आली.
खंडाळा घाट परिसरासह इतर भागातही वणवा लागून दरवर्षी हजारो झाडांचे नुकसान होते, तसेच जंगलाशेजारील रानातही वणवा गेल्यानंतर फळपिकांसह इतर पिकांचे नुकसान झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. वन्यप्राण्यांची पळापळ होत असल्याचेही चित्र आहे.
जाळपट्टा काढल्याने तसेच वनवणवा सप्ताह जनजागृतीमुळे हे नुकसान टाळण्यासाठी वन विभागाने काळजी घेतली असल्याचे तालुका वन अधिकारी मारुती निकम यांनी सांगितले.
खंडाळा : जंगलाच्या पायथ्याशी वन विभागाने काढलेला जाळपट्टा.
