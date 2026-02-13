लोणंद - निवडणूक विश्लेषण - खंडाळा तालुका
लोगो : खंडाळा
पाटलांच्या वर्चस्वाला
जयाभाऊंचा ‘दे धक्का’
खंडाळ्यात राष्ट्रवादीला भाजपकडून सावधानतेचा इशारा; गण कमावताना गट गमावला
रमेश धायगुडे : सकाळ वृत्तसेवा
लोणंद, ता. १३ : खंडाळा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भाजप यांच्यातच खरी लढत झाली. या निमित्ताने मकरंद पाटील आणि जयकुमार गोरे या दोन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली. कोण कर्ते, कोण नाकर्ते, खंडाळ्याच्या मातीशी नाळ कोणाची? याबाबत निवडणूक प्रचारात फैरी झडल्या. मात्र येथील जनतेने पुन्हा एकदा श्री. पाटील यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला असला, तरी श्री. गोरे यांनीही जरा धीराने घ्या अन् करून दाखवा असाच काहीसा संदेश दिला. भाजपने तालुक्यात प्रथमच जिल्हा परिषदेची एक व पंचायत समितीच्या दोन जागा जिंकून राष्ट्रवादीला जणू सावधानतेचा इशाराच या निमित्ताने दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मंत्री मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खंडाळ्यात जिल्हा परिषदेच्या तीनपैकी दोन, तर पंचायत समितीच्या सहापैकी चार जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यात पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे; परंतु गेल्या वेळीपेक्षा गणाची एक जागा कमावून पंचायत समितीत एकहाती सत्ता मिळवताना, जिल्हा परिषदेची एक जागा गमावली आहे, तर ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने जिल्हा परिषदेची एक व पंचायत समितीच्या दोन जागा जिंकत तालुक्यात एक दमदार एंट्री केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हे दोन्ही पक्ष निवडणूक प्रक्रियेतून जवळपास हद्दपारच होते, तर शिवसेना (शिंदे) व वंचित आघाडीने काही जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांच्या हाताला काहीच लागले नाही.
मंत्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खंडाळा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, जिल्हा बँक, लोणंद बाजार समिती, तालुका खरेदी-विक्री संघ, खंडाळा साखर कारखाना आदी महत्त्वाच्या संस्था, तसेच खंडाळा व लोणंद नगरपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. या एकहाती सत्तेला शह देण्याची तयारी भाजप करत असतानाच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री गोरे यांनी तालुक्यातील भाजप कार्यकर्त्यांना बळ देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नेते व कार्यकर्ते चांगलेच चार्ज झाले होते, तर राष्ट्रवादीची सत्ता कायम टिकावी, यासाठी मंत्री पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी खेड बुद्रुक, भादे व शिरवळ या तीनही गटांत कार्यकर्त्यांचे भव्य मेळावे घेऊन ही निवडणूक कोणत्याही स्थितीत जिंकायचीच, असा संकल्प केला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या निधनामुळे नेते व कार्यकर्ते सैरभैर झाले. काही दिवस सर्व जागच्या जागी थांबले. त्यानंतर तीन-चार दिवसांनी स्वत:ला सावरून ते पुन्हा सर्व जण कामाला लागले.
पराभवाची सल
शिरवळला कायम
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या आदल्या दिवशी शिरवळ गटातून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनाच पुन्हा पक्षांकडून उमेदवारी मिळणार असल्याची कुणकूण जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नितीन भरगुडे- पाटील यांना लागताच त्यांनी मंत्री मकरंद पाटील यांच्या हातावर तुरी देत रात्रीतच ते भाजपमध्ये सामील झाले अन् शिरवळ गटाची उमेदवारी मिळवत शड्डूही ठोकला. खरं तर यावेळी राष्ट्रवादीकडून शिरवळ गटातून आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल या आशेवर ते त्यांचे कार्यकर्ते होते. मात्र, तसे होणार नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गेल्यावेळच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची सल श्री. भरगुडे- पाटील यांच्या मनात होती. त्या पराभवाचे उट्टे काढण्याचा निश्चय करून त्यांनी पळशी गणाचे पंचायत समितीचे माजी सदस्य चंद्रकांत यादव व शिरवळ गणातील लक्ष्मी पानसरे यांच्या साथीने प्रचार यंत्रणाही तोडीस तोड राबवली. पळशी गणातून भाजपच्या अर्चना यादव यांनी राष्ट्रवादीच्या शारदा जाधव यांचा पराभव करत बाजी मारली, तर शिरवळ गणात राष्ट्रवादीच्या छाया जाधव यांनी भाजपच्या लक्ष्मी पानसरे यांचा पराभव करत विजयी मिळवला. श्री.
भरगुडे- पाटील यांना ग्रामीण भागाने साथ दिली. मात्र, शिरवळ शहर व गणाने मागच्या प्रमाणेच यावेळी त्यांना अंगठा दाखवत पुन्हा कबुले यांनाच साथ दिली. शिरवळ येथे मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या झालेल्या सांगता सभेने पारडे फिरल्याची चर्चा आहे, तसेच माजी सभापती राजेंद्र तांबे, गुरुदेव बरदाडे, अप्पासाहेब देशमुख, दिलीप गुंजवटे, चंद्रकांत मगर, दत्ता कुंभार आदी नेते व कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम केल्याने श्री. कबुले यांना मोठा विजय मिळवता आला.
एकाच कुटुंबात
तिसऱ्यांदा सदस्यत्व
खेड बुद्रुक गट यावेळी सर्वसाधारण जागेसाठी खुला असताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी त्यांचे मित्र जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य (कै.) अविनाश धायगुडे - पाटील यांचे चिरंजीव ऋषिकेश धायगुडे- पाटील यांनाच भाजपकडून उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्यामुळे मंत्री मकरंद पाटील यांनी सामाजिक समतोल राखत खेड बुद्रुकचे माजी सरपंच गणेश धायगुडे- पाटील यांना या गटातून रिंगणात उतरवले. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रमेश धायगुडे- पाटील यांना पक्षात घेऊन त्यांच्या पत्नी वंदना धायगुडे यांना खेड बुद्रुक गणातून, तर जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती मनोज पवार यांना पुन्हा बावडा पंचायत समितीच्या गणातून रिंगणात उतरवले. खरं तर मनोज पवार यांच्या उमेदवारीबाबत पक्षांतर्गत मोठी नाराजी होती.
खेड बुद्रुक व बावडा गणांतील जनसंपर्क, मंत्री गोरे यांच्यासह माजी आमदार मदन भोसले, ज्येष्ठ नेते शंकरराव गाढवे, बापूराव धायगुडे, अनिरुद्ध गाढवे आदींसह खेड बुद्रुक व बावडा गणांतील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे साथ केल्याने या गटात भाजपचे उमेदवार ऋषिकेश धायगुडे- पाटील विजयी झाले. वडील (कै.) अविनाश धायगुडे- पाटील व आई वंदना यांच्यानंतर ऋषिकेश धायगुडे हे एकाच कुटुंबातील तिसरे जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत.
बावडा गणात
भाजपला पसंती
बावडा गणात भाजपचे अतुल पवार व राष्ट्रवादीचे मनोज पवार यांच्यात झालेल्या लढतीत भाजपचे अतुल पवार हे १२८५ मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. त्यांचा जनसंपर्क, सर्वांशी मिळून मिसळून राहाणे व सत्तेत नसतानाही लोकांची कामे करत राहिल्यामुळे या गणातील मतदारांनी त्यांना भरभरून मते देत विजयी केले. खेड बुद्रुक गणात भाजपचे बापूराव धायगुडे यांच्या पत्नीचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने तेथे गौरी गणेश धायगुडे यांना ऐनवेळी उमेदवारी द्यावी लागली. मात्र पक्षाला त्यामध्ये यश आले नाही. माजी सभापती रमेश धायगुडे- पाटील यांचे गावोगावी असणारे कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मिळालेली पक्षाची ताकद यामुळे त्यांच्या पत्नी वंदना धायगुडे -पाटील यांनी भाजपच्या उमेदवार गौरी गणेश धायगुडे यांना पराभूत करत खेड बुद्रुक गणातून विजय मिळवला.
राष्ट्रवादीचा पुन्हा
भादे गटात झंझावात
भादे जिल्हा परिषद गटात मंत्री मकरंद पाटील व ज्येष्ठ नेते संभाजीराव साळुंखे यांच्या झंझावातापुढे भाजपसह अन्य सर्व पक्षांचा कसलाच टिकाव लागला नाही. श्री. साळुंखे यांनी त्यांचे बंधू संतोष साळुंखे यांना या गटातून सर्वाधिक चार हजार ७९४ मताधिक्याने विजयी करताना भादे गणातून यशवंत खुंटे व नायगाव गणातून संतोष वीर यांनाही निवडून आणण्यात मोठा हातभार लावला. भाजपला मात्र येथे हातबल व्हावे लागले.
या मतदार संघावर गेली अनेक वर्ष सत्ता गाजवणारे ज्येष्ठ नेते आनंदराव शेळके- पाटील, डॉ. नितीन सावंत, हर्षवर्धन शेळके व त्यांचे सहकारी यांना मात्र मतदारांनी स्पष्टपणे हात दाखवला आहे. शिवसेनेचे गणेश केसकर व जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या दीपाली साळुंखे यांचे पती अपक्ष उमेदवार यशवंत साळुंखे यांचाही फारसा प्रभाव मतदानात दिसला नाही.
संभाजी साळुंखे यांनी सुरुवातीपासूनच सर्व तयारीनिशी निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयारी केली होती. विद्यमान सदस्या दीपाली साळुंखे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, अशोक धायगुडे यांच्यासह अनेक इच्छुकांना मागे सारत त्यांनी त्यांचे बंधू संतोष साळुंखे यांना पक्षांकडून उमेदवारी मिळवली. प्रचारादरम्यान यंत्रणेत कोणताही कसूर न ठेवता सर्व पातळ्यांवर नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली. भादे गणातील राष्ट्रवादीचे यशवंत खुंटे यांनी भाजपचे अविनाश खुंटे यांचा १८५५ मतांनी पराभव केला, तर नायगाव गणात संतोष वीर यांनी भाजपचे महेश चव्हाण यांचा १६८३ मतांनी पराभव करत विजय मिळवला. भादे गणातील पंचायत समितीच्या माजी सभापती शोभा जाधव यांचे पती शिवसेनेचे बाळासाहेब जाधव यांचाही टिकाव लागला नाही. नायगाव गणातून अपक्ष उमेदवार आदेश जमदाडे यांनी तीन नंबरची मते मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
जिंकून हरल्याची भावना
खेड गटात राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दत्तानाना ढमाळ यांचे चिरंजीव सचिन ढमाळ, राजेंद्र भोसले आदी टोकांचे इच्छुक होते. मात्र त्यांना थांबवून राष्ट्रवादीने मनोज पवार यांनाच उमेदवारी दिली. बावडा गणातील नाराजी कमी करण्यात मकरंद पाटील यांना शेवटपर्यंत यश आले नाही. परिणामी गणेश धायगुडे - पाटील व स्वतः मनोज पवार यांना पराभूत व्हावे लागल्याने तालुक्यात राष्ट्रवादी जिंकली असली, तरी मकरंद पाटील यांच्या मर्जीतल्या धायगुडे, पवारांना विजयापर्यंत नेता आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुक्यात जिंकून हरल्याची भावना या गटातील कार्यकर्ते खासगीत व्यक्त करत आहेत.
ठळक मुद्दे
* खंडाळ्यात पुन्हा राष्ट्रवादीच वरचढ
* भाजपने प्रथमच गटाची एक, गणाच्या दोन जागा जिंकून दिला सावधानतेचा इशारा
* खेड बुद्रुक गटातून ऋषिकेश धायगुडे- पाटील यांना निवडून आणत मंत्री जयकुमार गोरे जिंकले, तर बावडा गणातील जनतेचा कानोसा न घेता झालेल्या निर्णयामुळे गणेश धायगुडे -पाटील पराभूत झाले. त्यामुळे मकरंद पाटील जिंकूनही हरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
* तालुक्यातील १४ गावांचा पाणीप्रश्न, मांढरदेव, लोणंद - नांदवळ, हरळी -सोळशी रस्ता व अन्य विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्याचा भाजप व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून केलेल्या दाव्यांना मतदारांकडून ६०-४० चा कौल.
* मंत्री मकरंद पाटीलच खंडाळ्याच्या मातीतले नेते, तर या मातीतील नेते म्हणून पदरात घेण्यासाठी काही काळ थांबा म्हणून जयकुमार गोरेंनाही मतपेटीतून संदेश.
