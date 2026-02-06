लोणंद - खंडाळयात मतदानासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज.
खंडाळा तालुक्यात ११४ केंद्रांवर मतदान
अभिषेक देशमुख; ७४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पोलिस यंत्रणेची नेमणूक
लोणंद, ता. ६ : जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीसाठी उद्या (शनिवारी) मतदान, तर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी होणार आहे. यासाठी खंडाळा तालुक्यातील ११४ मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी ७४४ अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस यंत्रणेची नेमणूक करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी अभिषेक देशमुख, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा खंडाळ्याचे तहसीलदार सुयोग थोरात व गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे यांनी दिली.
खंडाळा तालुक्यातील निवडणूक कामकाजकरिता एकूण २४ नोडल अधिकारी (पथक प्रमुख) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. खंडाळा तालुक्यामध्ये एकूण ११४ मतदान केंद्र असून, मतदान केंद्रनिहाय मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी १, २, ३, शिपाई कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी असे राखीवसह एकूण ७४४ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तसेच एकूण २२ क्षेत्रीय अधिकारी (झोनल ऑफिसर) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. खंडाळा तालुक्यामध्ये एकूण मतदारसंख्या ९८ हजार २९१ असून, त्यापैकी पुरुष मतदार ४९ हजार ४४८, स्त्री मतदार ४८ हजार ८४१ व इतर ०२ अशी मतदारसंख्या आहे, तसेच तीन फिरती पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये पथकनिहाय एकूण ३० अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तीन स्थिर पथकेही तयार करण्यात आली असून, ती नीरा नदीलगत, पाडेगाव व राजेवाडी या ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये पथकनिहाय एकूण ४४ अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. व्हीडिओ सर्व्हिलन्स टीममध्ये एकूण तीन पथक तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये १० अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्व मतदार नागरिकांनी उद्या (शनिवारी) निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पुराव्यांपैकी कोणताही एक ओळखीचा पुरावा घेऊन मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मतदानाचा अधिकारी पार पाडावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
