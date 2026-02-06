खंडाळा - उदया मतदानासाठी जय्यत तयारी पुर्ण
खंडाळ्यात ११४ केंद्रांवर आज मतदान
खंडाळा, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी तालुक्यात एकूण ११४ मतदान केंद्रावर उद्या (शनिवारी) मतदान होणार असून, निवडणूक कामकाजासाठी ७४४ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पुराव्यांपैकी कोणताही एक ओळखीचा पुरावा घेऊन, मतदान केंद्रावर आपला हक्क बजावावा, असे आवाहन सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुहास थोरात व गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे यांनी केले आहे.
याबाबत प्रसिद्धी प्रत्रकात म्हटले, की खंडाळा तालुक्यात एकूण ११४ मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. यासाठी मतदान केंद्रनिहाय मतदान केंद्राध्यक्ष व एकूण तीन मतदान अधिकारी, शिपाई कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी असे पथक कार्यरत असणार आहे. यासाठी एकूण ७४४ अधिकारी/कर्मचारी, तसेच निवडणूक प्रक्रियेसाठी एकूण २४ नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
निवडणुकीसाठी एकूण तीन फिरते पथक, स्थिर पथक व व्हिडिओ पथकेही तयार करण्यात आली असून, एकूण ४४ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
-------------------------------
