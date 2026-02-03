मसूर-कराड रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू! (सकाळ इम्पॅक्ट लोगो टाकावा)
मसूर- कऱ्हाड रस्त्यावरील खड्डे भरण्यास प्रारंभ
प्रशासनाला जाग; स्थानिकांसह वाहनधारकांत समाधान
मसूर, ता. ३ : कऱ्हाड - मसूर राज्य महामार्गावरील खड्ड्यांच्या साम्राज्याने वाहनधारकांना हैराण करणाऱ्या समस्येवर अखेर मार्ग काढण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी दै. ‘सकाळ''मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. मुख्य चौकात आणि रस्त्यावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांची डागडुजी सुरू केली असून, स्थानिकांसह वाहनधारकांत समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, ही दुरुस्ती कायमस्वरूपी आणि दर्जेदार असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डा?’ या शीर्षकाखाली नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. मसूर व परिसरातील ३४ गावांतील हजारो लोकांच्या दैनंदिन प्रवासातील अडथळे, अपघातांची वाढती संख्या आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर बोट या बातमीद्वारे ठेवले होते. मुख्य चौकातील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार पडणे, वाहनांचे नुकसान आणि पावसाळ्यातील धोका यासारख्या मुद्द्यांनी नागरिकांत संताप निर्माण झाला होता. बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्वरित कार्यवाही सुरू केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की मुख्य चौक आणि रस्त्यावरील प्रमुख खड्ड्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्यात येत आहे. यासाठी डांबर, खडी आणि मुरमाचा वापर करून मजबूत पॅचवर्क केले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता म्हणाले, ‘‘या राज्य महामार्गाची दुरुस्ती ही आमची प्राथमिकता आहे. नुकत्याच प्राप्त झालेल्या निधीतून पूर्ण रस्त्याची पुनर्निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी खडी आणि डांबरचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात आणखी मोठ्या प्रमाणात कार्य सुरू होईल.’’
मसूर : मुख्य चौकातील खड्ड्यात खडी टाकून डांबरीकरण करताना कामगार.
