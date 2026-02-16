खटाव ग्रामपंचायत निवडणूक राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली; ‘अठरा झिरो’चा निर्धार
खटावमध्ये १८ विरुद्ध शून्यचा इतिहास घडवू
प्रदीप विधाते; पिंपळेश्वर, जनसेवा संघटना राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली ग्रामपंचायत लढवणार
खटाव, ता. १६ : आगामी ग्रामपंचायतीची निवडणूक पिंपळेश्वर व जनसेवा संघटना राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन लढवणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे सदस्य प्रदीप विधाते यांनी केली. अठरा विरुद्ध शून्य असा विजय मिळवत आपल्याला इतिहास घडवायचा असून, हा विजय खटावच्या राजकारणात नवी राजकीय नांदी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानण्यासाठी व खटावच्या येऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित सभेत ते बोलत होते. या वेळी युवा नेते राहुल पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्री. विधाते म्हणाले, ‘‘माझ्या तीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक निवडणुका पाहिल्या; पराभवही पचवले. मात्र, नुकतीच झालेली स्वराज्य संस्थेची निवडणूक अत्यंत वेगळा व भयानक अनुभव देणारी ठरली. लोकशाही जिवंत राहील की नाही, असा प्रश्न या निवडणुकीने निर्माण केला.’’
(कै.) भाऊसाहेब गुदगे यांच्यापासून शशिकांत शिंदे यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी लाभल्याचे सांगत श्री. विधाते म्हणाले, ‘‘आम्ही सत्तेत असताना संयमाचे राजकारण केले. कोणाची अडवणूक केली नाही किंवा प्रशासनाचा दुरुपयोग केला नाही. मात्र, सध्याच्या घडामोडी चिंताजनक आहेत. त्यामुळेच पिंपळेश्वर व जनसेवा संघटना एकत्र येऊन राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’
याप्रसंगी पंचायत समिती सदस्या शामल साळुंखे, स्नेहल जाधव यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी सागर साळुंखे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य मानाजी घाडगे, ज्योतिनाना सावंत, अविनाश कर्णे, डॉ. महेश पवार, मुगुटराव पवार, गौरव जाधव, महादेव पाटील, पोपटराव बिटले, रसूल मुल्ला, पांडुरंग गोडसे, दत्ता गोडसे, श्रीरंग इंगळे, किरण बोबडे, मनोज देशमुख आदींसह दोन्ही गटांतील कार्यकर्ते उपस्थित होते. माजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक कुदळे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रीती घार्गे-पाटील यांनी आभार मानले. जयदीप शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.
हाच आमचा नैतिक विजय
वीस वर्षे परस्परविरोधात लढणाऱ्या दोन संघटना अवघ्या पंधरा दिवसांत एकत्र आल्या. हा लढा आम्हाला अनुभव देऊन गेला. मात्र, या निवडणुकीत खालच्या पातळीवरील राजकारण पाहायला मिळाले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माझा पराभव करण्यासाठी बड्या नेत्यांना पूर्ण वेळ द्यावा लागला, त्याचा फटका त्यांना इतरत्र बसला, हाच आमचा नैतिक विजय आहे, अशा शब्दात राहुल पाटील यांनी प्रस्थापितांना टोला लगावला.
