खेड तालुका गटनिहाय मतदानाची आकडेवारी
खेड तालुका गटनिहाय मतदानाची आकडेवारी :-
वाडा - वाशेरे :
विजयी - समीर सुपे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ८९१४
पराभूत - डॉ. संतोष सुपे, शिवसेना, ८०६४
पराभूत - विठ्ठल वनघरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ७९९४
पराभूत - सुधीर भोमाळे, अपक्ष, १६४
--------------------
कडूस - चास :
विजयी- तनुजा घनवट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, १५६३९
विजयी - वसुधा राक्षे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, १३१२४
-------------------
रेटवडी - वाफगाव :
विजयी- दीप्ती भोगाडे, शिवसेना ठाकरे, १३४६२
पराभूत - रोहिणी थिगळे, शिवसेना, १२७५८
पराभूत - अश्विनी पाचारणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ६९६९
पराभूत - रूपाली जाधव, अपक्ष, १३८
--------------------
पिंपळगाव तर्फे खेड - मरकळ :
विजयी - विजयसिंह शिंदे, शिवसेना ठाकरे, १३३७४
पराभूत - श्रीनाथ लांडे, शिवसेना, १०७२३
पराभूत - शरद मोहिते, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ५८२०
पराभूत - विष्णुदास थिटे, भाजप, ४९८
पराभूत - चंद्रकांत भोर, अपक्ष, ७८
---------------------
मेदनकरवाडी - काळूस :
विजयी - गणेश अरगडे, शिवसेना ठाकरे, १४२८८
पराभूत - विनोद टोपे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, १२३७१
पराभूत - दत्तात्रेय खांडेभराड, भाजप, ५०५
----------------------
पाईट - आंबेठाण :
विजयी - सुनीता बुट्टे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस, १५८८३
पराभूत - राजश्री जैद, शिवसेना ठाकरे, १५४८२
पराभूत - निशा गोरे, शिवसेना, ८३२
---------------------
नाणेकरवाडी - महाळुंगे :
विजयी- गणेश बोत्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ११९०१
पराभूत - जीवन खराबी, शिवसेना ठाकरे, ८४९१
पराभूत - गणेश नाणेकर, शिवसेना, ५६२
----------------------
कुरुळी - आळंदी ग्रामीण :
विजयी - विनया मुंगसे, शिवसेना ठाकरे, १३९०६
पराभूत - शीतल येळवंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ११९७४
पराभूत - कल्पना गवारी, भाजप, ७५७
