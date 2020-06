पुणे - दहा लाखाच्या खंडणीसाठी मारहाण करून डॉक्‍टरचे अपहरण केल्याचा धक्कादायक प्रकार भेकराईनगर हडपसर येथील हरपळे क्लिनिकमध्ये घडला. आरोपींनी डॉक्‍टरकडून सात लाख रुपयांची रक्कमही उकळली आहे.गर्भलिंग निदाण चाचणी केली नसतानाही ती केली असल्याचे धमकावत ब्लॅकमेलिंग करण्यात आले होते. आरोपींमध्ये एक स्वयंघोषीत पत्रकार आणि पोलिसाचा समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याप्रकरणी हडपसर ठाण्यात दोन महिला, प्रदीप फासगे (३७, रा. मांजरी), कैलास भानुदास अवचिते (३८), समीर जगन्नाथ थोरात (दोघेही रा.हडपसर) आणि अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. डॉ. मधुकर चंद्रकांत शिंदे (४८, रा. कोंढवा, मूळ रा. सातारा) यांनी फिर्याद दिली. हा प्रकार २९ ते ३१ मे दरम्यान घडला. ही कारवाई खंडणीविरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते, पोलिस उपनिरीक्षक संजय गायकवाड यांच्या पथकाने केली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा डॉ. शिंदे हे स्रीरोगतज्ञ आहेत. रविवारी एक महिला तपासणीसाठी रुग्णालयात आली. मुलगा हवा असून, गर्भलिंगनिदान चाचणी करा, असे सांगितले. त्यावेळी गरोदर नसताना चाचणी करा, असे कसे काय म्हणता?, असे शिंदे म्हणाले. तेव्हा महिलेने आरडा-ओरडा सुरू केला. त्यावेळी महिलेच्या नवऱ्याने डॉक्‍टरांना केबिनध्ये येऊन पकडले. अज्ञात तीन व्यक्तीं आल्या. त्यांनी गर्भलिंगनिदान चाचणी कशी करता ? असा जाब विचारला. त्यांनी पोलिस आहोत, असे सांगत डॉक्‍टरला धमकावले. आरडाओरडा केला तर जीवे माराल,अशी धमकीही दिली. रूग्णालयाचे संचालक डॉ. हरपळे व फिर्यादी डॉ. शिंदे दोघेही घाबरले होते. दरम्यान महिलेने प्रकरण मिटवण्यासाठी दहा लाख रुपयांची मागणी केली. डॉ. शिंदे यांना गाडीत बसविले. या वेळी डॉ. हरपळे सोबत होते. त्यांना सासवड रोडच्या बाजूला असलेल्या एका कार्यालयात नेण्यात आले. बुलेटवरून आलेले तिघेजण तेथे आले होते. फासगे याने मध्यस्ती करत सात लाख रुपयांवर हा विषय मिटवण्यास सांगितले. नाहीतर पोलिस बाहेर थांबले आहे. गुन्हा दाखल झाला तर तुम्हाला अटक होऊन बदनामी होईल, अशी धमकी दिली. त्यानुसार भितीपोटी डॉ. शिंदे व हरपळे यांनी पैशाची जुळणी करून आरोपींच्या हवाली केले. प्रतिष्ठित डॉक्‍टर होत सावज

फासगे हा स्वयंघोषीत पत्रकार तर समीर थोरात हा शहर पोलिस दलात कार्यरत आहे. ते साथीदार महिलांसह प्रतिष्ठित डॉक्‍टरांचा शोध घेऊन त्यांना सावज करत असत. ते त्यांच्याकडून मोठी खंडणी उकळत गुन्हे करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. यामुळे अशा प्रकारे त्यांनी कोणाकडून खंडणी उकळली असल्यास खंडणी विरोधी पथकाशी संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

