भर रस्त्यावरून तरुण-तरुणीचे अपहरण; पोलिसांकडून आरोपीला रातोरात बेड्या

पुणे : पोलिस असल्याची बतावणी करुन टोळक्याने तरुण-तरुणीचे अपहरण करुन सातारा येथे नेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. दरम्यान, पोलिसांना याबाबतची खबर मिळताच पोलिसांनी तत्काळ सुत्रे हलवुन व आरोपीचा पाठलाग करुन त्यांना अटक करीत त्यांची सुटका केली. ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दत्तात्रय रामचंद्र भोईटे (वय 34, रा.वाघोली,सातारा), संदीप किसन जाधव (वय 28, रा.आर्डे, सातारा) अक्षय कृष्णा दिक्षीत (वय 26,रा.आर्डे,सातारा), सागर अनिल कोळेकर (वय 23, रा.सुरुर, सातारा), मंगेश राजाराम खंडजोडे (वय 18),शुभम नवनाथ बरकडे ( वय 20), मंगेश रमेश शिंदे, वय 21), राहुल बाळासाहेब बरकडे (वय 27, चोघेही रा. लिंब, सातारा), किरण दिलीप बाबर, वय 23, रा.सातारा) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपीची नावे आहेत.याप्रकरणी ऋतिक उत्तम मोहिते (वय 27, रा. पर्वती दर्शन) यांनी चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे सेल्समन आहेत. शनिवारी सायंकाळी साडे सात वाजता फिर्यादी व त्यांच्या ऑफिसमधील तरुणीसमवेत सेनापती बापट रस्ता येथील स्टार बाजार मार्केट येथे आयसीसी टॉवर जवळ बोलत थांबले होते. त्यावेळी त्यांच्या तेथे अचानक एक मारुती सुझुकी इरटीगा गाडी( एमएच 11 सी डब्ल्यु 9792 ) येऊन उभी राहिली. त्यातील सहा ते सात ही अनोळखी व्यक्तीनी फिर्यादी व तरुणीला पोलिस असल्याचे सांगुन पोलिस स्टेशनला जायचे आहे, अशी बतावणी करुन दोघाना बळजबरीने धक्काबुक्की करुन गाडीमध्ये बसविले. त्यानंतर त्यांना पाषाण मार्गे चांदणी चौक ते बेंगलोर हायवेने कात्रज घाटा जवळ येथे घेवून गेले. तेथे फिर्यादीस मारहाण करुन गाडीतून खाली ढकलुन दिले, तसेच तरुणीला घेऊन गाडी साताराचे दिशेने गेली. दरम्यान, चतु:शृंगी पोलिसांना याबाबत खबर मिळाली. घटना चतु:शृंगी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने पोलिस सतर्क झाले. दरम्यान घटनेचे गांभीर्य ओळखुन पोलिस उपायुक्त पंकज देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शेवाले व त्यांच्या टिमने तत्काळ आरोपीचा माग काढ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर रविवारी पहाटे साडे तीन वाजता आरोपीना सातारा टोल नाका येथे ताब्यात घेऊन अटक केली. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक समीर चव्हाण तपास करीत आहेत. सेनापती बापट रस्ता परीसरातुन तरुण-तरुणीचे अपहरण झाल्याची खबर मिळाली होती. चतु:शृंगी पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली, तेव्हा तेथे एक गाडी आढळली.दरम्यान आम्ही तत्काळ शोधकार्य सुरु केले होते. त्यावेळी संबंधित गाडी सातारा टोल नाक्यावरुन जात असल्याची खबर मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी गाडी ताब्यात घेऊन आरोपीना अटक केली. - पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ चार.

Web Title: Kidnapping of youth from Senapati Bapat Road Accused arrested by police